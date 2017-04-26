Снимок с «золотыми калошами» из Есика взорвал Казнет
Пользователь сети Facebook Арман Нурмуханбетов опубликовал в своем аккаунте фотографию, которая позабавила многих, сообщает NUR.KZ.
Пользователь сети Facebook Арман Нурмуханбетов опубликовал в своем аккаунте фотографию, которая позабавила многих, сообщает NUR.KZ.
На снимке изображены ноги в позолоченных калошах. По слова автора фото, в этой обуви он встретил одного из жителей Есика.
«Кто ещё плачется, что плохо живём? Сами смотрите, казахи носят золотые калоши! Снято сегодня утром в г. Есік, Алматинская область», — сообщается в публикации.
Комментаторы восприняли это фото с юмором.