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12:15 (мск), источник: Nur.kz

Снимок с «золотыми калошами» из Есика взорвал Казнет

Пользователь сети Facebook Арман Нурмуханбетов опубликовал в своем аккаунте фотографию, которая позабавила многих, сообщает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На снимке изображены ноги в позолоченных калошах. По слова автора фото, в этой обуви он встретил одного из жителей Есика.

«Кто ещё плачется, что плохо живём? Сами смотрите, казахи носят золотые калоши! Снято сегодня утром в г. Есік, Алматинская область», — сообщается в публикации.

Комментаторы восприняли это фото с юмором.

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