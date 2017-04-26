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13:18 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Движение в центре ограничат из-за репетиций парада Победы 27 апреля, 3 и 7 мая

Водителей просят выбирать пути объезда и пользоваться для поездок в центр города общественным транспортом.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Движение на столичных дорогах ограничат 27 апреля и 3 мая в связи с проведением репетиций парада Победы. Изменения будут действовать с 18:00 до окончания мероприятия. Также движение ограничат с 05:00 до завершения репетиции 7 мая.

Военная техника пройдет по маршруту улица Нижние Мнёвники — улица Народного Ополчения — улица Мнёвники — Звенигородское шоссе — улица Красная Пресня — Баррикадная улица — Садовая-Кудринская улица — Большая Садовая улица — Триумфальная площадь — улица Тверская — Кремлевская набережная — Боровицкая площадь — улица Моховая — улица Воздвиженка — улица Новый Арбат — Новинский бульвар — улица Садовая-Кудринская — улица Тверская; Красная площадь — Большой Москворецкий мост — Болотная улица — Болотная площадь — Большой Каменный мост.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок в центр на автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. На пути следования колонны расположены следующие станции метро: «Молодежная», «Крылатское», «Полежаевская», «Улица 1905 года», «Краснопресненская», «Баррикадная», «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина», «Александровский сад», «Арбатская», «Смоленская».

Парад Победы на Красной площади традиционно начнется 9 мая в 10:00. В нем примут участие механизированные и пешие колонны.

В этом году впервые в истории парада на площадь выйдет арктическая военная техника, представленная самоходными комплексами ПВО ЗРК «Тор-М2ДТ» и зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-СА», а также арктические машины обеспечения. Кроме того, в параде впервые примет участие колонна военной полиции Вооруженных сил России. По Красной площади пройдут многоцелевые бронеавтомобили повышенной проходимости «Тигр», «Тайфун-К», «Тайфун-У». В авиационной части парада над московским небом пролетят 17 вертолетов и 55 самолетов, среди которых ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС и многоцелевые истребители Су-30СМ.

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