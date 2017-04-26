В Новосибирске волонтёры спасли от смерти в целлофановом пакете кота

Кота нашла дворничиха в микрорайоне Затон. Через руки добрых людей от попал к волонтёрам приюта, которые отвезли хвостатого в клинику. Врач-ветеринар провел внеплановую операцию и позже позвонил волонтёрам.

В Новосибирске волонтёры спасли от смерти кота в целлофановом пакете, информация опубликована в сообществе «Приют Академгородка» в соцсети «Вконтакте».

«Он считает, что кота избили ногами, выбив при этом глаз. На голове у него синяк. Внутренних повреждений нет. Умереть кот должен был в пакете», — говорится в сообщении сообщества.

Волонтёры «Приюта Академгородка» создали «Фонд спасения», куда люди перечисляли помощь брошенным в погребе собакам, о них рассказывали «Вести». В фонде накопилось почти 12 тысяч рублей, из них 8 тысяч направили на помощь коту.

«Так, спасая псов из погреба, вы, друзья, спасли еще и кота из целлофанового пакета», — добавили волонтёры.

Кота заберут из клиники в четверг. Он пока остается безымянным, но новосибирцы могут предложить свое имя для пушистого на странице приюта.