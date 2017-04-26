Утонувшую омичку Небукину похоронят уже завтра
Анастасию Небукину, тело которой обнаружили накануне, будут хоронить уже завтра, 27 апреля. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте» её родственники.
Анастасию Небукину, тело которой обнаружили накануне, будут хоронить уже завтра, 27 апреля. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте» её родственники.
Сообщество «Поиски Анастасии Небукиной»:
— Завтра в 13:00 прощание с Настенькой!
Похороны состоятся в микрорайоне Крутая Горка, где жила Анастасия.
Напомним, что тело нашли в Иртыше на территории Нижнеомского района. Сегодня девушке исполнилось бы 23 года.