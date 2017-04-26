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13:02 (мск), источник: Om1.ru

Утонувшую омичку Небукину похоронят уже завтра

Анастасию Небукину, тело которой обнаружили накануне, будут хоронить уже завтра, 27 апреля. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте» её родственники.

Сообщество «Поиски Анастасии Небукиной»:

 — Завтра в 13:00 прощание с Настенькой!

Похороны состоятся в микрорайоне Крутая Горка, где жила Анастасия.

Напомним, что тело нашли в Иртыше на территории Нижнеомского района. Сегодня девушке исполнилось бы 23 года.

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