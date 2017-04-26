На Дону создадут реестр достопримечательностей

Реестр мест, которые желательно посмотреть приезжающему в наш регион, появится в новом законе о туризме. Его сейчас готовят парламентарии. Параллельно с этим идет работа над созданием инфраструктуры для путешественников в местах, которые претендуют на статус новой достопримечательности.

Пока цеха замерли в ожидании нового хмельного урожая, на территории перед винзаводом «Эльбузд» кипит работа. Здесь, рассказывает депутатам представитель хозяйства, скоро будет гостиница, чуть дальше — дегустационная площадка. Наслаждаться белым и красным гости смогут, глядя на потрясающий пейзаж.

«Турист может не только приехать посмотреть, попробовать и убедится, что это донское вино, которое производится на Дону, но и сами туристы могут принять участие в уборке урожая, в технологии производства вина», — говорит представитель винодельческого хозяйства «Эльбузд» Владимир Гончаров.

«Эльбузд», говорят парламентарии, вполне может стать новой достопримечательностью Ростовской области. Сделать регион привлекательным для посетителей — одна из главных задач. Поэтому сейчас донские депутаты готовятся принять закон о туризме.

«Этот закон должен определить туризм как приоритетную отрасль на территории региона, создать условия развития, определить орган власти, который будет заниматься конкретно развитием туризма в нашем регионе», — говорит председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина.

Новый документ будет регулировать работу экскурсоводов, определит правила размещения посетителей, благодаря ему появится официальный реестр достопримечательностей. Пока законодатели только «прощупывают почву» — общаются с бизнесменами и проверяют, пригодна ли инфраструктура. Ожидается, что проект закона подготовят уже в этом году.