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13:16 (мск), источник: Prokazan.ru

Минтруд РТ: Всего из Татфондбанка были уволены 2500 человек

Из Татфондбанка за последние месяцы были уволены свыше 2,5 тысяч человек, об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Источник: Prokazan.ru

По словам министра, от всех банкротящихся банков в соответствии с законом за 2 месяца поступило уведомление о грядущих увольнениях.

 — Каких-либо жалоб со стороны работников на то, что нарушаются вопросы, связанные с трудовым законодательством, не поступало, — рассказала Эльмира Зарипова.

Однако ухудшения ситуации на рынке труда не ожидается, так как все уволенные — «это достаточно высококвалифицированные специалисты и они все сосредоточены в основном в крупных промышленных городах, в крупных центрах», где достаточное количество предложений на рынке труда.

Ранее стало известно, что сотрудники Татфондбанка начали получать уведомления о предстоящем увольнении. Последним рабочим днем значится 30 июня. В «ИнтехБанке», который был партнером Татфондбанка, также в скором времени начнут увольнять персонал.

Кстати, согласно отчетам этих банков за четвертый квартал прошлого года, средняя численность работников Татфондбанка на 1 января текущего года составляла 2,548 тыс. человек, у «ИнтехБанка» — 460 человек.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков — Татфондбанка, «ИнтехБанка» и «Анкор банка».

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