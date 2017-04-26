Какой будет погода на первые майские праздники в Волгограде?

Погода в первый длинный майский уикенд, с 29 апреля по 1 мая, будет преимущественно теплой и солнечной.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Волгоградском гидрометцентре, с 25−26 апреля в регионе усиливается влияние антициклона. Установится ясная и малооблачная погода, при этом осадки в эти дни будут маловероятны. Такая погода продержится вплоть до 5−6 мая . Дневные температуры в данный период будут составлять 18−20 °C, в отдельные дни до 24 °C.

Ночью столбик термометра будет держаться на отметках 10−12 °C.

Примерно такие же погодные условия ожидаются и по области с небольшими отклонениями дневной температуры — в одних районах будет + 18 °C, в других — до +25°C.

Напомним, что в первые майские выходные волгоградцы отдыхают три дня, а во второй традиционный майский уикенд в честь Дня Победы выходных будет четыре.