В Воронежской нагорной дубраве засохла 300-летняя сосна

Уникальная 300-летняя сосна в природном комплексе «Воронежская нагорная дубрава» не пережила зиму-2016/17. Дерево недалеко от Воронежского водохранилища засохло, со ствола осыпалась кора.
Реликтовая сосна была единственным хвойным деревом среди дубов в радиусе нескольких километров. Сосна росла рядом с Мокрым логом, в зоне древнеславянских городищ
— Сосна живет в среднем 120−150 лет, затем начинается ее естественное усыхание. А это дерево дотянуло до 300 лет! Реликтовую сосну берегли: чтобы кабаны не чесались о дерево и не сдирали кору, ствол обернули сеткой рабицей. Но, к сожалению, деревья не вечны, — рассказал профессор кафедры лесных культур, селекции и лесомелиорации Воронежского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ) Алексей Чернодубов.
Точную причину гибели сосны смогут назвать
— Деревья гибнут
Справка РИА «Воронеж».
Уникальная 300-летняя сосна обыкновенная входила в национальный реестр старовозрастных деревьев России вместе еще с четырьмя деревьями, растущими в Воронежской области. Это дуб, произрастающий на правом берегу Воронежского водохранилища, сосна черная на территории памятника природы областного значения «Посадки на улице Дуговой», а также два дуба черешчатых: дуб «Святогор» и дуб на территории центральной усадьбы Воронежского заповедника.