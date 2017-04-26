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12:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской нагорной дубраве засохла 300-летняя сосна

Дерево-памятник природы не пережило зиму.

Уникальная 300-летняя сосна в природном комплексе «Воронежская нагорная дубрава» не пережила зиму-2016/17. Дерево недалеко от Воронежского водохранилища засохло, со ствола осыпалась кора.

Реликтовая сосна была единственным хвойным деревом среди дубов в радиусе нескольких километров. Сосна росла рядом с Мокрым логом, в зоне древнеславянских городищ VIII—XI вв.еков, от которых осталось множество могильников и следов построек. Археологические раскопки там запрещены, так как археологам пришлось бы уничтожить деревья на особо охраняемой природной территории.

— Сосна живет в среднем 120−150 лет, затем начинается ее естественное усыхание. А это дерево дотянуло до 300 лет! Реликтовую сосну берегли: чтобы кабаны не чесались о дерево и не сдирали кору, ствол обернули сеткой рабицей. Но, к сожалению, деревья не вечны, — рассказал профессор кафедры лесных культур, селекции и лесомелиорации Воронежского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ) Алексей Чернодубов.

Точную причину гибели сосны смогут назвать специалисты-лесопатологи.

— Деревья гибнут из-за солнечных ожогов, засухи, гриба под названием корневая губка, который особенно опасен для хвойных пород. Но в последнее время деревья массово засыхают из-за понижения уровня грунтовых вод. Влага уходит из верхних слоев почвы в нижние, и корни остаются без воды. В местах пожаров 2010 года, в частности, на Кожевенном кордоне, засыхают совершенно здоровые, не тронутые огнем деревья на опушках. Хотя, казалось бы, у них появилось больше простора и света, улучшились условия для развития. Но раньше огромная масса корней тянула, как насосом, влагу наверх, а теперь грунтовые воды опускаются, и оставшиеся деревья погибают, оставаясь без питания. Справиться с этой проблемой можно, выращивая новые леса, и ежегодно мы заполняем саженцами около 200 га на территории региона, — рассказал главный лесничий учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ Александр Свинарев.

Справка РИА «Воронеж».

Уникальная 300-летняя сосна обыкновенная входила в национальный реестр старовозрастных деревьев России вместе еще с четырьмя деревьями, растущими в Воронежской области. Это дуб, произрастающий на правом берегу Воронежского водохранилища, сосна черная на территории памятника природы областного значения «Посадки на улице Дуговой», а также два дуба черешчатых: дуб «Святогор» и дуб на территории центральной усадьбы Воронежского заповедника.

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В Воронежской нагорной дубраве засохла 300-летняя сосна
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