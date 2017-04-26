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13:10 (мск), источник: N + 1

«Кассини» впервые пролетел между Сатурном и его кольцами

Около 12:00 по московскому времени космический зонд «Кассини» выполнил первый из 22 «нырков» финальной части миссии, впервые пролетев между Сатурном и его системой колец.

Источник: NASA

Это рискованный маневр, так как любая достаточно крупная частица пыли может повредить приборы аппарата и изменить его траекторию. «Кассини» окажется на высоте трех тысяч километров над плотными слоями атмосферы планеты и почти в пяти тысячах километров от внутреннего D-кольца. Связь с аппаратом прервется почти на сутки — около 11:30 инженеры отвернули основную антенну от Земли, превратив ее в своеобразный щит. Первые снимки и связь с «Кассини» ожидаются 27 апреля около 10:30 по московскому времени. Подробности опубликованы на специальной странице миссии, посвященной финальному этапу.

360-градусное видео, показывающее первый нырок «Кассини» в представлении художников

Подобный сценарий финального этапа был выбран командой миссии чтобы решить сразу несколько задач — провести измерения гравитационного и магнитного полей планеты, химического состава колец, а также обезопасить спутники Сатурна от случайного «заражения» земной жизнью. Считается, что некоторые микроорганизмы могли пережить 20-летнее путешествие аппарата в космосе. Поскольку запас топлива, необходимого для маневров зонда почти закончился, скоро «Кассини» может стать неуправляем. Поэтому команда миссии решила завершить работу аппарата управляемым падением в плотные слои атмосферы Сатурна. Это произойдет 15 сентября 2017 года.

Финальный этап миссии начался 22 апреля, когда аппарат последний раз сблизился с Титаном. Гравитация крупнейшего спутника Сатурна скорректировала орбиту небесного тела и теперь аппарат совершит 22 оборота, каждый из которых будет проходить через область между кольцами и атмосферой планеты. Исследователи тщательно проанализировали данные об этой области, ожидается, что там практически нет крупных фрагментов материала колец. Для защиты оборудования инженеры используют основную антенну в качестве щита.

Расстояние до уровня давления в одну атмосферу газовой оболочки Сатурна во время первого «нырка» составит 2950 километров, до внутреннего края D-кольца — 4760 километров. Согласно плану, аппарат сфотографирует перед «нырком» северный полюс планеты. Затем «Кассини» оценит размеры частиц пыли в кольцах с помощью ультрафиолетового спектрометра по рассеянию света Солнца на них. Кроме того, зонд сделает серию снимков верхних слоев атмосферы планеты — их разрешение будет примерно в десять раз лучше, чем все предшествующие снимки Сатурна.

Интересно, что в честь такого события Google разместила на главной странице своего поискового сервиса дудл с «Кассини», пролетающим между колец и атмосферой Сатурна.

Владимир Королёв

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