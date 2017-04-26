«Кассини» впервые пролетел между Сатурном и его кольцами
Около 12:00 по московскому времени космический зонд «Кассини» выполнил первый из 22 «нырков» финальной части миссии, впервые пролетев между Сатурном и его системой колец.
Около 12:00 по московскому времени космический зонд «Кассини» выполнил первый из 22 «нырков» финальной части миссии, впервые пролетев между Сатурном и его системой колец.
Это рискованный маневр, так как любая достаточно крупная частица пыли может повредить приборы аппарата и изменить его траекторию. «Кассини» окажется на высоте трех тысяч километров над плотными слоями атмосферы планеты и почти в пяти тысячах километров от внутреннего
Подобный сценарий финального этапа был выбран командой миссии чтобы решить сразу несколько задач — провести измерения гравитационного и магнитного полей планеты, химического состава колец, а также обезопасить спутники Сатурна от случайного «заражения» земной жизнью. Считается, что некоторые микроорганизмы могли пережить 20-летнее путешествие аппарата в космосе. Поскольку запас топлива, необходимого для маневров зонда почти закончился, скоро «Кассини» может стать неуправляем. Поэтому команда миссии решила завершить работу аппарата управляемым падением в плотные слои атмосферы Сатурна. Это произойдет 15 сентября 2017 года.
Финальный этап миссии начался 22 апреля, когда аппарат последний раз сблизился с Титаном. Гравитация крупнейшего спутника Сатурна скорректировала орбиту небесного тела и теперь аппарат совершит 22 оборота, каждый из которых будет проходить через область между кольцами и атмосферой планеты. Исследователи тщательно проанализировали данные об этой области, ожидается, что там практически нет крупных фрагментов материала колец. Для защиты оборудования инженеры используют основную антенну в качестве щита.
Расстояние до уровня давления в одну атмосферу газовой оболочки Сатурна во время первого «нырка» составит 2950 километров, до внутреннего края
Интересно, что в честь такого события Google разместила на главной странице своего поискового сервиса дудл с «Кассини», пролетающим между колец и атмосферой Сатурна.
Владимир Королёв