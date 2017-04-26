Главный архитектор Иркутска: Улица Урицкого — деградирующая территория

Малый и средний бизнес уходит с улицы Урицкого в Иркутске на более привлекательные территории, например, в 130-й квартал. Об этом заявил главный архитектор Иркутска Сергей Александров сегодня, 26 апреля, на депутатских слушаниях в городской Думе. На улице Урицкого деградирующая среда, однако многие собственники готовы вкладываться в ее развитие и благоустройство. До 12 мая предпринимателям будет представлен проект комплексной реконструкции улицы. Они смогут оставить свои предложения и замечания, которые будут учтены в проекте. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Проведенное исследование инженерных сетей улицы Урицкого показало, что они изношены, рассказал Сергей Александров. По его словам, предстоит определить, какие участки сетей будут реконструированы, а какие — заменены.

«Улица Урицкого стала менее привлекательной. Малый и средний бизнес предпочитает работать, например, в 130-м квартале. Среда на Урицкого деградирующая, поэтому сейчас многие собственники согласны вкладывать деньги в ее развитие и благоустройство», — отметил Сергей Александров.

Главный архитектор города рассказал, что в 2017 году начнется капитальный ремонт фасадов зданий и работа с наружной рекламой. Кроме того, на Урицкого располагается 15 объектов культурного наследия. Паспорта реконструкции имеются только на семь из них. Остальные документы администрации Иркутска только предстоит получить.

Напомним, концепция облика улицы Урицкого станет базой для последующих этапов благоустройства и приведения в порядок архитектурного ансамбля. Реализовать проект комплексной реконструкции предлагается в семь этапов.