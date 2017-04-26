На концерте панк-группы «Тараканы» уфимцы устроили дебош и вывели музыкантов из себя

По словам зрителя концерта Александра Яковлева, из-за конфликта молодого человека с солистом группы Дмитрием Сидом сетлист группы на концерте убавился на 5 песен.

— Артисты приезжают к нам уже третий год подряд. И такое впервые. Не могу сказать, были ли те люди пьяны или нет, но во время исполнения одной из песен неизвестный мужчина подошел к сцене и позвал солиста Дмитрия Сида на пару слов. В какой-то момент на музыканта обрушилась ругань с нецензурной лексикой. В итоге мужчину увели охранники, а группа просто «на автомате» доиграла пять песен до конца концерта, толком не попрощавшись и не устроив фотосессию.

По словам Яковлева, настроение артистов заметно ухудшилось.

— Мне бесконечно стыдно за своих земляков! — признается уфимец. — За мусор на улицах, за ямы на дорогах, за отношение к другим людям и в частности к приезжим артистам.

В беседе с ProUfu.ru арт-менеджер РК «Огни Уфы» Ильмир Мулюков, конфликт солиста группы и его недоброжелателя можно было бы урегулировать иначе.