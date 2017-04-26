На концерте панк-группы «Тараканы» уфимцы устроили дебош и вывели музыкантов из себя
На концерте
На концерте
По словам зрителя концерта Александра Яковлева,
— Артисты приезжают к нам уже третий год подряд. И такое впервые. Не могу сказать, были ли те люди пьяны или нет, но во время исполнения одной из песен неизвестный мужчина подошел к сцене и позвал солиста Дмитрия Сида на пару слов. В
По словам Яковлева, настроение артистов заметно ухудшилось.
— Мне бесконечно стыдно за своих земляков! — признается уфимец. — За мусор на улицах, за ямы на дорогах, за отношение к другим людям и в частности к приезжим артистам.
В беседе с ProUfu.ru
— Мы
Напомним, подобный инцидент произошел на концерте Радика Юльякшина, когда пьяные фанатки обрушили баннер, возле которого также должна была проходить фотосессия артиста. Тогда Юльякшин признался, что больше никогда не хочет видеть на концерте пьяных фанатов.