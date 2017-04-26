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12:50 (мск), источник: PROUFU.ru

На концерте панк-группы «Тараканы» уфимцы устроили дебош и вывели музыкантов из себя

На концерте панк-группы «Тараканы» уфимцы устроили дебош и вывели музыкантов из себя. Неприятный инцидент произошел накануне вечером в клубе XI.

По словам зрителя концерта Александра Яковлева, из-за конфликта молодого человека с солистом группы Дмитрием Сидом сетлист группы на концерте убавился на 5 песен.

— Артисты приезжают к нам уже третий год подряд. И такое впервые. Не могу сказать, были ли те люди пьяны или нет, но во время исполнения одной из песен неизвестный мужчина подошел к сцене и позвал солиста Дмитрия Сида на пару слов. В какой-то момент на музыканта обрушилась ругань с нецензурной лексикой. В итоге мужчину увели охранники, а группа просто «на автомате» доиграла пять песен до конца концерта, толком не попрощавшись и не устроив фотосессию.

По словам Яковлева, настроение артистов заметно ухудшилось.

— Мне бесконечно стыдно за своих земляков! — признается уфимец. — За мусор на улицах, за ямы на дорогах, за отношение к другим людям и в частности к приезжим артистам.

В беседе с ProUfu.ru арт-менеджер РК «Огни Уфы» Ильмир Мулюков, конфликт солиста группы и его недоброжелателя можно было бы урегулировать иначе.

— Мы все-таки проводим много мероприятий, видим, как выступают артисты другие, по сути, можно было бы все проигнорировать, но музыканты почему-то предпочли иной путь. Понятно, осталась обида. Надеемся, что они не перестанут после этого в Уфу приезжать, — прокомментировал ситуацию Ильмир Мулюков.

Напомним, подобный инцидент произошел на концерте Радика Юльякшина, когда пьяные фанатки обрушили баннер, возле которого также должна была проходить фотосессия артиста. Тогда Юльякшин признался, что больше никогда не хочет видеть на концерте пьяных фанатов.

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