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15:45 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Жители Ростова и области могут благоустроить свои дворы за счет городского бюджета

Шесть городов Ростовской области участвуют в программе «Комфортная среда». Это значит, что жители многоквартирных домов могут обустроить свои дворы на свой вкус, но не за свои деньги. Оплатит бюджет.

Только 1% от всей суммы, потраченной на преображение, должны сдать жильцы, ну и, конечно, подать заявки. Первые 200 уже поступили.

Посмотреть на дизайн-проект вышли десятки жителей 62-го дома на улице Турмалиновской. Вопрос благоустройства двора на общих собраниях поднимался неоднократно — состояние детской площадки, организация парковочных мест жильцов не устраивает. Поэтому подали заявку на участие в проекте «Комфортная среда» — и теперь вместе со специалистами решают, как благоустроить территорию перед домом.

«Территорию жилого дома со стороны улицы Турмалиновская мы предлагаем закрыть от проезжей части. Потому что очень опасное движение. Вот видите, что происходит. Машины едут, дети в опасности находятся. Никаких полицейских, ничего не лежит. Предусмотрели мы спортивную площадку со стороны улицы Нансена. Она будет смешанная — волейбольно-баскетбольная», — говорит архитектор Анна Мудрина.

«Более 30 заявок подано было. Очень хорошие разработаны дизайн-проекты жителями совместно с архитекторами. Но они находятся на стадии доработки. Очень много нюансов по синхронизации с ресурсоснабжающими организациями. По организации дворового освещения. Это то, над чем работаем, и мы помогаем соответственно», — говорит директор департамента ЖКХ и энергетики Анна Нор-Аревян.

Заявку на благоустройство дворовых территорий можно подать через ТСЖ или организацию управляющую многоквартирным домом. В министерстве ЖКХ также отмечают: чтобы участвовать, необходимо софинансирование проекта от жильцов — минимум 1% стоимости работ. И готовность в будущем содержать уже благоустроенную территорию.

«Сегодня у нас в области идет, так сказать, первый этап — заявочная кампания. Проводятся обсуждения с населением, что и как будет делаться. До конца текущего месяца уже будет четкое определение по дворам — адресный перечень, который сегодня формируется», — говорит министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер.

В этом году в программу попали шесть городов — Ростов-на-Дону, Таганрог, Азов, Донецк, Гуково и Зверево. Уже подано более 200 заявок. Старт программы запланирован на 25 мая. Дворы, которые не прошли конкурс в этом году, могут участвовать в последующих — проект рассчитан на пять лет.

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