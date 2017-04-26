В Воронежской области закроют 3 офиса Кадастровой палаты
Работу остановят пункты в Эртильском, Нижнедевицком и Кантемировском районах.
Работу остановят пункты в Эртильском, Нижнедевицком и Кантемировском районах.
Три офиса
Работу прекратят пункты в Эртиле (площадь Ленина, 4), Нижнедевицке (улица Братьев Серых, 6), Кантемировке (улица Победы, 9). Офисы закроют в связи с соответствующим письмом Росреестра «О согласовании прекращения приема заявителей».
В сентябре 2016 года прекратили работу пять пунктов Кадастровой палаты в Воробьевском, Ольховатском, Новохоперском, Рамонском и Семилукском районах. В июне 2016 года закрылись еще 23 офиса Кадастровой палаты в регионе. Их заменили офисы МФЦ.