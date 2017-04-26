На майские праздники «Укрзализныця» назначила дополнительные поезда в Польшу

«Для удобного выезда пассажиров на майские праздники в международном сообщении Польша — Украина Укрзализныця назначила дополнительный поезд Интерсити+ № 707/708 Киев — Перемышль — Киев. Поезд будет курсировать составом скоростного двухсистемного электропоезда Hyundai Rotem с местами для сидения и отправится из Киева и Перемышля в пиковые даты — 28 апреля, 2, 5, 9 мая», — говориться в сообщении.

Поезд № 707/708 Киев — Львов — Перемышль отправится из Киева в 12:24 и прибудет в Перемышль в 19:03 (по местному времени) с остановкой во Львове в 17:41/55.

Обратно из Перемышля поезд отправится в 20:20 (по местному времени) и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 05:23. Поезд проследует с остановкой во Львове в 23:22/36.

Сообщается, что расписание движения разработано с учетом возможности пересадки на станции Перемышль на поезд № 33714/35170 Перемышль — Краков — Варшава — Гдыня, который отправится из Перемышля в 21:48. Обратно пассажиры поезда № 8305 Слупск — Познань — Вроцлав — Краков — Перемышль, который прибывает в Перемышль в 19:22, смогут продолжить свое путешествие поездом № 707/708 Перемышль — Киев.

В международном сообщении стоимость проезда с Киева до Перемышля в вагонах І класса на 26 апреля составляет 604,37 грн, ІІ класса — 427,14 грн, из Львова до Перемышля в вагонах І класса — 247 грн, ІІ класса — 180,18 грн. Стоимость проезда в гривнах зависит от курса евро на день оформления проездного документа.

Билеты на поезд Интерсити+ № 707/708 Киев — Львов — Пшемысль можно приобрести в железнодорожных кассах.

Напомним, также на майские праздники ПАО «Укрзализныця» назначила 23 дополнительных поезда и дополнительные рейсы 6 графиковых поездов.