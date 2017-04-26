Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
По словам бывшего премьера, ему удалось убедить президента не делать это.
По словам бывшего премьера, ему удалось убедить президента не делать это.
Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU —
«Мне Борис Николаевич поручал снести мавзолей. Это был 1998 год», — сказал Степашин. В тот момент он возглавлял МВД и находился в командировке в Великобритании.
Прилетаю, иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит: Сергей Вадимович, я принял решение — сносим мавзолей Ленина. Я говорю: Ну хорошо, а МВД тут причем? Он уточняет, что МВД должно обеспечить порядок.
«Хорошо, — говорю, — задачу я понял, я — министр и должен выполнять приказы верховного главнокомандующего. Единственное, Борис Николаевич, не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы — президентом», — отметил Степашин, добавив, что стал убеждать Ельцина в том, что не стоит сносить мавзолей.
«По-христиански, конечно, труп Ленина нельзя показывать. Это грех. Но сейчас не время мавзолей убирать, не надо. Что, он вам мешает, что ли?» Ельцин поворчал, но мои аргументы услышал, — отметил Степашин.
Забальзамированное тело вождя русской революции хранится в мавзолее уже 93 года. На прошлой неделе представители ЛДПР и «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий создать межведомственную комиссию для перезахоронения Ленина из мавзолея. Однако позже представители парламентского большинства свои подписи под законопроектом отозвали.
Как показал недавний опрос «Левада-Центра», более половины россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить: 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% — на Волковском кладбище в