Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина

Источник: РИА "Новости"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Экс-премьер РФ Сергей Степашин рассказал в интервью журналу «Историк» о том, как в 1998 году тогдашний президент России Борис Ельцин поручил ему снести мавзолей Владимира Ленина. «Мне Борис Николаевич поручал снести мавзолей. Это был 1998 год», — сказал Степашин. В тот момент он возглавлял МВД и находился в командировке в Великобритании.

Прилетаю, иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит: Сергей Вадимович, я принял решение — сносим мавзолей Ленина. Я говорю: Ну хорошо, а МВД тут причем? Он уточняет, что МВД должно обеспечить порядок. Сергей Степашин

«Хорошо, — говорю, — задачу я понял, я — министр и должен выполнять приказы верховного главнокомандующего. Единственное, Борис Николаевич, не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы — президентом», — отметил Степашин, добавив, что стал убеждать Ельцина в том, что не стоит сносить мавзолей.

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