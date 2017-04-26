Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Чеченец заставил извиняться осквернившего памятник воинам СССР
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
"Лола, мы с тобой!": Наташа Королёва обратилась к Милявской
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
Медведев рассказал, как лично проверяет качество дорог
Продажа машины через автосалон — где искать подвох
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
13:45 (мск), источник: Интерфакс

Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина

По словам бывшего премьера, ему удалось убедить президента не делать это.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU — Экс-премьер РФ Сергей Степашин рассказал в интервью журналу «Историк» о том, как в 1998 году тогдашний президент России Борис Ельцин поручил ему снести мавзолей Владимира Ленина.

«Мне Борис Николаевич поручал снести мавзолей. Это был 1998 год», — сказал Степашин. В тот момент он возглавлял МВД и находился в командировке в Великобритании.

Прилетаю, иду к нему, и уже в кабинете Ельцин говорит: Сергей Вадимович, я принял решение — сносим мавзолей Ленина. Я говорю: Ну хорошо, а МВД тут причем? Он уточняет, что МВД должно обеспечить порядок.
Сергей Степашин

«Хорошо, — говорю, — задачу я понял, я — министр и должен выполнять приказы верховного главнокомандующего. Единственное, Борис Николаевич, не гарантирую, что после этого акта я останусь министром, а вы — президентом», — отметил Степашин, добавив, что стал убеждать Ельцина в том, что не стоит сносить мавзолей.

Читайте также
В Госдуме разработали законопроект о захоронении тела Ленина

«По-христиански, конечно, труп Ленина нельзя показывать. Это грех. Но сейчас не время мавзолей убирать, не надо. Что, он вам мешает, что ли?» Ельцин поворчал, но мои аргументы услышал, — отметил Степашин.

Забальзамированное тело вождя русской революции хранится в мавзолее уже 93 года. На прошлой неделе представители ЛДПР и «Единой России» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий создать межведомственную комиссию для перезахоронения Ленина из мавзолея. Однако позже представители парламентского большинства свои подписи под законопроектом отозвали.

Как показал недавний опрос «Левада-Центра», более половины россиян считают, что тело Ленина нужно захоронить: 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% — на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Около трети респондентов (31%) уверены, что его останки следует оставить в мавзолее.

Комментарии
30
Михаил Бегемотов
Мешает просто по нравственным соображениям - не должен покойник лежать вне кладбища. Мавзолей пусть остается, музей там можно тематический устроить, а вот труп надо захоронить.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Конь
А сколько там всяких мумий ,мощей и т.п. везде лежит и никому до них нет дела, а вот Ленин мешает .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Конь
Ну дак этих барыг только Ленин волнует
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зюганов: Ленина похоронили в соответствии с законом и волей народа
22 апреля© Ньюстюб
 Отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 мая
AP сообщило об убийстве молодой россиянки в Орегоне
Отключения горячей воды в Москве начнутся с 10 мая
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Бурятии
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Россияне счастливы как никогда — опрос
Зонд «Кассини» пролетел между Сатурном и его кольцами
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются продать их в течение первого года после приобретения
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Безруков, Михалковы, Паль и другие на фестивале «Движение» Все звезды отечественного экрана в настоящий момент находятся в Омске, где проходит национальный кинофестиваль дебютов
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь