Улица Советская станет двусторонней для транспорта
С 22 мая изменится схема дорожного движения в Волгограде.
С 22 мая изменится схема дорожного движения в Волгограде.
На одной из самых оживленных центральных улиц города — улице Советской — дорожное движение станет двусторонним на всем ее протяжении.
По мнению администрации города, это позволит разгрузить основные автомагистрали центра города и сделать дорожное движение более удобным, комфортным и безопасным.
Как сообщили РИАЦ в
Изменение схемы движения на Советской также снизит транспортную нагрузку на центральную Набережную Волгограда, где в 2017 году запланировано основательное восстановление дорожного покрытия.