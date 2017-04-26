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14:03 (мск), источник: РИАЦ

Улица Советская станет двусторонней для транспорта

С 22 мая изменится схема дорожного движения в Волгограде.

На одной из самых оживленных центральных улиц города — улице Советской — дорожное движение станет двусторонним на всем ее протяжении.

По мнению администрации города, это позволит разгрузить основные автомагистрали центра города и сделать дорожное движение более удобным, комфортным и безопасным.

Как сообщили РИАЦ в пресс-службе администрации Волгограда, в ближайшее время на Советской начнутся работы по установке соответствующих дорожных знаков и нанесению разметки. При этом количество разрешенных мест для остановки и стоянки автомобилей на улице Советской останется прежним, что позволит волгоградцам в привычном объеме пользоваться услугами рынка и других инфраструктурных объектов центра города.

Изменение схемы движения на Советской также снизит транспортную нагрузку на центральную Набережную Волгограда, где в 2017 году запланировано основательное восстановление дорожного покрытия.

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