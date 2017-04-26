За неделю клещи укусили сотню жителей Новосибирской области, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по НСО.

В Новосибирской области начался сезон клещевого вирусного энцефалита. За минувшую неделю в области зафиксировано 96 укусов. Покусы произошли на территории 18 районов области и в Новосибирске. Всего с 2017 года было зафиксирован 110 укусов клещей, что ниже среднемноголетнего уровня на 51%.

58 случаев укусов зафиксировали наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (положительных находок не обнаружено), возбудителя клещевого боррелиоза — 53 экземпляра, из них 6 положительных, гранулоцитарного анаплазмоза — 13 экземпляров, из них 1 положительный.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Бердске и в Ленинском, Дзержинском, Советском районах города Новосибирска. В области — в Искитимском, Тогучинском, Маслянинском, Ордынском районах.

Для проведения серопрофилактики детям в лечебных учреждениях Новосибирска имеется 2 161 доза противоклещевого иммуноглобулина. По области имеется 4941 доза иммуноглобулина.