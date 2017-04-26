Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Чеченец заставил извиняться осквернившего памятник воинам СССР
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
"Лола, мы с тобой!": Наташа Королёва обратилась к Милявской
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
13:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

За неделю клещи укусили сотню жителей Новосибирской области

В Новосибирской области начался сезон клещевого вирусного энцефалита. За минувшую неделю в области зафиксировано 96 укусов, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по НСО.

За неделю клещи укусили сотню жителей Новосибирской области, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по НСО.

В Новосибирской области начался сезон клещевого вирусного энцефалита. За минувшую неделю в области зафиксировано 96 укусов. Покусы произошли на территории 18 районов области и в Новосибирске. Всего с 2017 года было зафиксирован 110 укусов клещей, что ниже среднемноголетнего уровня на 51%.

58 случаев укусов зафиксировали наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (положительных находок не обнаружено), возбудителя клещевого боррелиоза — 53 экземпляра, из них 6 положительных, гранулоцитарного анаплазмоза — 13 экземпляров, из них 1 положительный.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Бердске и в Ленинском, Дзержинском, Советском районах города Новосибирска. В области — в Искитимском, Тогучинском, Маслянинском, Ордынском районах.

Для проведения серопрофилактики детям в лечебных учреждениях Новосибирска имеется 2 161 доза противоклещевого иммуноглобулина. По области имеется 4941 доза иммуноглобулина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Самолёт Джеки Чана вновь приземлялся в Новосибирске
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Бурятии
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Россияне счастливы как никогда — опрос
Зонд «Кассини» пролетел между Сатурном и его кольцами
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются продать их в течение первого года после приобретения
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Безруков, Михалковы, Паль и другие на фестивале «Движение» Все звезды отечественного экрана в настоящий момент находятся в Омске, где проходит национальный кинофестиваль дебютов
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь