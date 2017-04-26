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13:34 (мск), источник: dostup1.ru

Суд объединил 2 уголовных дела бывшего вице-губернатора Сандакова

С ходатайством о соединении уголовных дел в одно производство выступила сторона защиты.

Советский районный суд Челябинска объединил два уголовных дела в отношении бывшего вице-губернатора Николая Сандакова в одно производство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом сам Сандаков сообщил в Facebook.

Напомним, сегодня, 26 апреля 2017 года, суд приступил к рассмотрению по существу второго дела в отношении бывшего высокопоставленного чиновника, обвиняемого в получении взятки. Как и первое дело о мошенничестве, его изучает судья Александр Зимин.

С ходатайством о соединении уголовных дел в одно производство выступила сторона защиты.

Согласно обвинительному заключению, Сандаков, используя служебное положение, в 2013—2014 годах получил от директора ЧОП «Питон» взятку в виде услуг имущественного характера на сумму 1,9 млн по охране своего дома. Взамен чиновник способствовал заключению госконтракта на обеспечение безопасности высшего должностного лица Челябинской области на условиях, выгодных для ЧОП. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, в виде имущества и незаконного безвозмездного оказания услуг в особо крупном размере).

С октября 2016 года в том же суде находится на рассмотрении другое уголовное дело в отношении Сандакова — по обвинению в мошенничестве.

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