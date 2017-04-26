Не по календарю: в Крыму опять прогнозируют заморозки

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, ночью и утром 27 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе сохранятся заморозки 0…-3°», — уточнили в ведомстве.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), с конца прошлой недели в Крыму несколько раз объявляли штормовое предупреждение в связи с ливнями, снегом, ураганным ветром и заморозками. В минувшие выходные в ряде регионов полуострова выпал обильный снег и прошли сильные дожди. При этом уже в начале текущей недели дневная температура воздуха, в отличие от ночной, начала резко подниматься.