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14:14 (мск), источник: РИА Крым

Не по календарю: в Крыму опять прогнозируют заморозки

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение: ночью и утром 27 апреля ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, ночью и утром 27 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и местами в воздухе сохранятся заморозки 0…-3°», — уточнили в ведомстве.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), с конца прошлой недели в Крыму несколько раз объявляли штормовое предупреждение в связи с ливнями, снегом, ураганным ветром и заморозками. В минувшие выходные в ряде регионов полуострова выпал обильный снег и прошли сильные дожди. При этом уже в начале текущей недели дневная температура воздуха, в отличие от ночной, начала резко подниматься.

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