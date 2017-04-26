Жители РТ смогут уехать в города-герои на майские праздники со скидкой
(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). На майские праздники желающие смогут совершить поездки в
(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). На майские праздники желающие смогут совершить поездки в
До 27 апреля можно оформить билеты по специальным ценам в купе и вагоны с местами для сидения пассажирских поездов, курсирующих в Москву,
Билеты можно оформить на 28 поездов отправлением 6, 7, 8, 10, 11 и 12 мая. Цена билетов на верхние полки купе — от 945 рублей, в вагоны с местами для сидения — от 345 рублей.