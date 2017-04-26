Вероятность возникновения ЧС в Нижегородской области прогнозируется 26 апреля в ближайшие часы в связи с усилением ветра до 18 м/с
Нижний Новгород. 26 апреля.
Нижний Новгород. 26 апреля.
Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1−3 часа 26 апреля в Нижнем Новгороде и районах области ожидается усиление
Согласно информации, в этой связи прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабо укрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных,
Ранее сообщалось, что в целом теплая, но дождливая погода ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни.