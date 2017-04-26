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13:44 (мск), источник: НТА-Приволжье

Вероятность возникновения ЧС в Нижегородской области прогнозируется 26 апреля в ближайшие часы в связи с усилением ветра до 18 м/с

Нижний Новгород. 26 апреля. НТА-Приволжье — Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области прогнозируется 26 апреля в ближайшие часы в связи с усилением ветра до 18 м/с.

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1−3 часа 26 апреля в Нижнем Новгороде и районах области ожидается усиление юго-западного ветра до 13−18 метров в секунду с сохранением ночью и утром 27 апреля.

Согласно информации, в этой связи прогнозируется увеличение количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабо укрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что в целом теплая, но дождливая погода ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни.

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