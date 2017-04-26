Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Чеченец заставил извиняться осквернившего памятник воинам СССР
Генерал заявил о наращивании наступательных вооружений возле РФ
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
"Лола, мы с тобой!": Наташа Королёва обратилась к Милявской
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
14:08 (мск), источник: Uralpress.ru

Работники челябинского Минздрава попробуют бросить курить

Сотрудники министерства здравоохранения Челябинской области в ближайшие 1,5 месяца пройдут обследования и консультации, которые помогут им бросить курить. Таким образом, они поддержат акцию «Начни с себя», которая стартовала в регионе к Всемирному Дню отказа от курения.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ведомства, работа с участниками проекта будет проводиться индивидуально. Каждый из нихузнает, как пагубная привычка уже сказалась на состоянии здоровья, и получит персональные рекомендации, которые будут основаны на личной мотивации.

«Безусловно, специалисты сферы здравоохранения должны быть идеологами здорового образа жизни. Нам необходимо стать примером — действовать по принципу “начни с себя” — рассказала главный специалист по медицинской профилактике минздрава Челябинской области Ольга Агеева. — Стоит отметить, что к акции может присоединиться любой желающий. Для этого участнику нужно обратиться в кабинет отказа от курения, где ему бесплатно окажут помощь и поддержку».

На сегодняшний день в медицинских организациях Челябинской области функционируют 64 кабинета по отказу от курения. При проведении занятий в них широко используются интерактивные формы обучения: беседы, групповое обсуждение, диспуты, обучение способам преодоления стресса, проводится тестирование особенностей курительного поведения, определение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе. Каждый обратившийся в кабинет отказа от курения проходит анкетирование, по результатам которого человеку назначается курс индивидуальных или групповых программ. Такие программы помогли избавиться от вредной привычки уже 1633 южноуральцам.

Ознакомиться с адресами кабинетов отказа от курения можно по ссылке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Челябинск подготовил ко Дню Победы больше сотни праздничных мероприятий
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Бурятии
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Россияне счастливы как никогда — опрос
Зонд «Кассини» пролетел между Сатурном и его кольцами
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются продать их в течение первого года после приобретения
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Безруков, Михалковы, Паль и другие на фестивале «Движение» Все звезды отечественного экрана в настоящий момент находятся в Омске, где проходит национальный кинофестиваль дебютов
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь