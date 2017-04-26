Работники челябинского Минздрава попробуют бросить курить

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ведомства, работа с участниками проекта будет проводиться индивидуально. Каждый из нихузнает, как пагубная привычка уже сказалась на состоянии здоровья, и получит персональные рекомендации, которые будут основаны на личной мотивации.

«Безусловно, специалисты сферы здравоохранения должны быть идеологами здорового образа жизни. Нам необходимо стать примером — действовать по принципу “начни с себя” — рассказала главный специалист по медицинской профилактике минздрава Челябинской области Ольга Агеева. — Стоит отметить, что к акции может присоединиться любой желающий. Для этого участнику нужно обратиться в кабинет отказа от курения, где ему бесплатно окажут помощь и поддержку».

На сегодняшний день в медицинских организациях Челябинской области функционируют 64 кабинета по отказу от курения. При проведении занятий в них широко используются интерактивные формы обучения: беседы, групповое обсуждение, диспуты, обучение способам преодоления стресса, проводится тестирование особенностей курительного поведения, определение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе. Каждый обратившийся в кабинет отказа от курения проходит анкетирование, по результатам которого человеку назначается курс индивидуальных или групповых программ. Такие программы помогли избавиться от вредной привычки уже 1633 южноуральцам.

Ознакомиться с адресами кабинетов отказа от курения можно по ссылке.