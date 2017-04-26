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14:17 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму на месте старой военной базы построят питомник для диких животных

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости (Крым). В Крыму на месте старой военной базы, находящейся на территории Куйбышевского лесхоза, планируют построить питомник для диких животных.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым, заместитель главного государственного инспектора РК Сергей Компанейцев.

«Нами принято решение создать питомник для диких животных. Мы решили где он будет находиться, будем писать программу. Наши специалисты на майских праздниках выезжают в Геленджик, где успешно существует такое учреждение. Я считаю, что Крыму не хватает подобного, где мы могли бы содержать животных, пострадавших от человека, которых либо их забрали у пляжных фотографов, либо их привезли сюда лица, которые не имеют права их содержать», — рассказал Компанейцев.

При этом замминистра подчеркнул, что на территории старой военной базы есть все условия для создания питомника.

«У нас есть Куйбышевский лесхоз, который находится на территории бывшей военной базы. Я вижу там (все условия — ред.) для создания этого питомника. Территория больше 10 гектаров, все коммуникации подведены. Питомник просто необходим в Крыму», — подчеркнул Сергей Компанейцев.

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