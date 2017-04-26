В Нижнем Новгороде посадили тополь Победы

— Волгоградский тополь — свидетель исторического события, затронувшего практически каждую семью, — рассказывает организатор нижегородской акции «Тополь Победы» Дмитрий Бобиков. — Он остался невозмутимо стоять на том же месте, где рос. Тополь Победы стал символом стойкости. Он будет напоминать жителям о тех тяжелых временах, и, надеюсь, многие поколения нижегородцев будут приходить, чтобы почтить память воевавших предков.

Знаменитый тополь в Волгограде жив до сих пор — сейчас ему более ста лет, хотя его ствол в шрамах и ссадинах от пуль и осколков снарядов. Весной 1943 года, после освобождения города, дерево вновь распустилось, что стало символом победы. Нижегородский тополь посадили ветераны Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров и Рэм Дмитриевич Сочалин. А парк Победы был выбран для этого не случайно.

— До организации парка Победы здесь росло примерно 120 деревьев, — отмечает его директор Валерий Киселев. — За три года мы высадили здесь еще почти 150 саженцев: аллею ветеранов из каштанов, аллею комсомольцев из сосен, студенческую аллею из сирени, аллею Героев МВД из рябины и других. Сегодня, кроме отростка тополя, здесь появятся еще 143 отростка сирени, ивы, ирги, спиреи, туи, можжевельника и других — всего 33 наименования. Так, в парке будет заложена целая аллея.

Кстати.