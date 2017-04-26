В преддверии ЭКСПО незаконных мигрантов выдворят из Казахстана

«В мае в преддверии ЭКСПО-2017 будет организовано мероприятие по предупреждению незаконной миграции. В связи с этим будет уделено особое внимание выявлению незаконно находящихся на территории нашей страны иностранных граждан», — сказал Сабыржан Сейтжанов.

По его словам, на территории выставки оборудованы 6 пунктов, где будут оказываться услуги иностранным гражданам, прибывшим на ЭКСПО, включая продление визы, временную регистрацию и другие, касающиеся миграционной полиции. В аэропорту и на вокзале также будут такие пункты.

Ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов сообщил, что к охране общественного порядка на период проведения выставки будут привлечены более 5 тысяч сотрудников полиции, более 3 трех тысяч военнослужащих Нацгвардии, 500 курсантов и офицеров учебных заведений МВД, а также 630 работников частных охранных организаций и 174 студента, владеющих иностранными языками.