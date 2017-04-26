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14:04 (мск), источник: Kazinform

В преддверии ЭКСПО незаконных мигрантов выдворят из Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В мае текущего года все иностранцы, незаконно находящиеся на территории Казахстана, будут выдворены из страны. Об этом сообщил журналистам начальник управления Комитета миграционной службы МВД РК Сабыржан Сейтжанов во время пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.

Источник: Kazinform

«В мае в преддверии ЭКСПО-2017 будет организовано мероприятие по предупреждению незаконной миграции. В связи с этим будет уделено особое внимание выявлению незаконно находящихся на территории нашей страны иностранных граждан», — сказал Сабыржан Сейтжанов.

По его словам, на территории выставки оборудованы 6 пунктов, где будут оказываться услуги иностранным гражданам, прибывшим на ЭКСПО, включая продление визы, временную регистрацию и другие, касающиеся миграционной полиции. В аэропорту и на вокзале также будут такие пункты.

Ранее заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Талгат Мусаканов сообщил, что к охране общественного порядка на период проведения выставки будут привлечены более 5 тысяч сотрудников полиции, более 3 трех тысяч военнослужащих Нацгвардии, 500 курсантов и офицеров учебных заведений МВД, а также 630 работников частных охранных организаций и 174 студента, владеющих иностранными языками.

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