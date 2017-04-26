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14:10 (мск), источник: РИА Новости

Сваха Сябитова ответила на претензии невест

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Известная телевизионная сваха Роза Сябитова считает, что предъявляемые ей претензии недовольных клиентов не обоснованы; она призвала невест внимательно читать договоры и заявила, что готова отстаивать свою позицию.

Источник: РИА Новости

Ранее адвокат Владислав Кочерин рассказал РИА Новости, что несколько невест, которым Сябитова якобы так и не нашла женихов, просят возбудить против нее уголовное дело по статье «мошенничество». По его словам, женщины заключали со свахой договоры об оказании услуги по «установлению контакта» с мужчинами, однако та свои обязательства не выполнила. При этом одна из потерпевших отдала Сябитовой 250 тысяч рублей, отметил юрист.

Кочерин пояснил, что потерпевшие обратились с заявлением в ОВД «Пресненское», но получили отказ: полиция мотивировала свое решение тем, что конфликт находится в сфере гражданско-правовых отношений. Адвокат подчеркнул, что заявительницы обратились в прокуратуру с просьбой обязать правоохранителей возбудить уголовное дело, решение по жалобе будет принято в течение месяца.

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«Я уважаю себя, уважаю людей, уважаю ту работу, которую они делают. Когда ко мне приходит клиент, я прошу, читайте, пожалуйста, договор. Я не пишу там ничего мелким шрифтом. Это люди составляли, мы вкладывали туда душу. И вы, когда ставите подпись, вы говорите: я согласна. Но если вы не читаете, не хотите это делать, то вы не уважаете просто людей», — рассказала Сябитова РИА Новости, добавив, что не может помочь всем, «особенно тем, кто меня не слушает».

При этом, добавила сваха, она могла бы «поставить на место» некоторых недовольных клиенток, раскрыв подробности их историй, но не может и не хочет этого делать, поскольку связана с ними чем-то вроде тайны исповеди.

«25-й год пошел, все равно ко мне приходят, все равно я помогаю, все равно свадьбы, рождаются дети. Нравится это кому-то или не нравится», — сказала она.

Сябитова подчеркнула, что договоры клиенты заключают не с ней лично, а с фирмой, поэтому все претензии должны быть адресованы компании. Кроме того, по ее словам, прокуратура в свое время отправляла информацию о деятельности ее организации в ОБЭП, который проводил проверку.

«Органы говорят, нет там ничего, все в порядке», — добавила она.

Сябитова заявила, что готова отстаивать свою позицию в гражданско-правовом поле, поскольку является законопослушным гражданином.

«Когда ко мне приходят, а они же обращаются в определенные органы, которые должны с этим разбираться, я всегда как нормальный гражданин, законопослушный, реагирую на это — я прихожу, отвечаю на все вопросы, предоставляю все документы — что мне скрывать, пожалуйста», — отметила собеседница агентства.

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