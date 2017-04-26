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14:17 (мск), источник: Новости Перми

4 и 7 мая будет перекрыто движение по Октябрьской площади

В эти дни в центре города будет проходить репетиция парада, посвященного 9 мая.

Источник: Новости Перми

В Перми в День Победы пройдет традиционный парад, репетиции которого запланированы на следующую неделю. По этой причине 4 мая с 19:00 до 23:00 и 7 мая с 09:30 до 16:00 будет закрыто движение транспорта по Октябрьской площади.

Отметим, в этом году в театрализованном пологе задействованы 1000 артистов, а в прохождении войск примут участие более 1500 человек.

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4 и 7 мая будет перекрыто движение по Октябрьской площади
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