4 и 7 мая будет перекрыто движение по Октябрьской площади

В Перми в День Победы пройдет традиционный парад, репетиции которого запланированы на следующую неделю. По этой причине 4 мая с 19:00 до 23:00 и 7 мая с 09:30 до 16:00 будет закрыто движение транспорта по Октябрьской площади.



Отметим, в этом году в театрализованном пологе задействованы 1000 артистов, а в прохождении войск примут участие более 1500 человек.