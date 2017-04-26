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14:33 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде 15 социальным учреждениям включили отопление

По большей части тепло получили медицинские стационары.

Источник: РИА "Новости"

15 социальных учреждений Волгограда снабжаются теплом в связи с установившимся похолоданием.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе «Концессий теплоснабжения», всего в компанию поступило 24 заявки на подтопку, все они были удовлетворены. «На сегодняшний день тепло получают 15 социально значимых учреждений, 9 уже отказались от отопления. Отапливаются в основном медицинские стационары», — заявили в пресс-службе.

В «Концессиях теплоснабжения» также добавили, что только три детских сада подали заявки на включение отопления. Все они в настоящее время снабжаются теплом. «Это детский сад № 90 в Ворошиловском районе, детский сад № 5 и Центр развития ребенка № 7 в Дзержинском районе. От заведующих других детских дошкольных учреждений заявок не поступало», — отметили в компании.

Что касается жилых домов, то решение о начале и окончании отопительного сезона принимает мэрия. Постановлением главы администрации Волгограда отопительный сезон, напомним, завершен 12 апреля. После этого включать отопление самовольно теплоснабжающая организация не имеет права.

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