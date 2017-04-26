Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Чеченец заставил извиняться осквернившего памятник воинам СССР
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Выжить после Чернобыля: что происходит в «зоне отчуждения»Как обстоят дела на зараженных территориях 31 год спустя
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
В Москве госпитализирован 79-летний Иосиф Кобзон – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
ГИБДД рассказала, за что могут аннулировать уже выданные права
В США бензин оказался дешевле, чем в России
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
14:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Центр Иркутска перекроют 9 мая

Автомобилисты не смогут проехать возле сквера Кирова и по некоторым улицам.

Источник: IrkutskMedia.ru

Центральные улицы Иркутска будут закрыты для проезда в День Победы. Автомобилисты не смогут проехать в районе сквера имени Кирова, по Советской от Красноярской до Депутатской, по Декабрьских Событий от Советской до Нижней Набережной, от улицы Карла Маркса по Сухэ-Батора через площадь Сперанского до Нижней Набережной. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Для подготовки и движения праздничной колонны запланировано введение ограничения движения транспортных средств с 07.00 на участке улицы Советская от Красноярской до Карла Либкнехта, также по всей протяженности улицы Декабрьских Событий от мемориала «Танк Иркутский Комсомолец» до Нижней Набережной. Кроме того, будет запрещено двигаться транспортным средствам по скверу имени Кирова и примыкающим к нему улицам — Сухэ-Батора, Польских Повстанцев, Рабочей и так далее.

«Движение для всех видов транспорта будет открываться по факту прохождения торжественной колонны, при этом участок по улице Декабрьских Событий от улицы Карла Маркса до Нижней Набережной, по Нижней Набережной до Ленина и сквер Кирова будут закрыты до окончания праздничного салюта. Так же на время салюта будет полностью ограничено дорожное движение по Глазковскому мосту», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для исключения возникновения транспортных заторов, а также для объезда мест проведения мероприятия объезд будет организован по улицам Марата, Канадзавы, Чкалова, бульвару Гагарина и Карла Маркса.

Для жителей города и гостей, желающих посетить данные праздничные мероприятия, будет организована дополнительная парковка у ТЦ «Фортуна».

Госавтоинспекция Иркутска призывает граждан воздержаться от въезда в центральную часть города на автомобильном транспорте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Черная быль: 31 год со дня трагедии на АЭС
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Бурятии
Путин потребовал не нарушать права граждан при сносе пятиэтажек
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Россияне счастливы как никогда — опрос
На молокозаводе в Якутии произошел взрыв, есть жертвы
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются продать их в течение первого года после приобретения
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Безруков, Михалковы, Паль и другие на фестивале «Движение» Все звезды отечественного экрана в настоящий момент находятся в Омске, где проходит национальный кинофестиваль дебютов
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь