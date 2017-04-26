Центр Иркутска перекроют 9 мая

Центральные улицы Иркутска будут закрыты для проезда в День Победы. Автомобилисты не смогут проехать в районе сквера имени Кирова, по Советской от Красноярской до Депутатской, по Декабрьских Событий от Советской до Нижней Набережной, от улицы Карла Маркса по Сухэ-Батора через площадь Сперанского до Нижней Набережной. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Для подготовки и движения праздничной колонны запланировано введение ограничения движения транспортных средств с 07.00 на участке улицы Советская от Красноярской до Карла Либкнехта, также по всей протяженности улицы Декабрьских Событий от мемориала «Танк Иркутский Комсомолец» до Нижней Набережной. Кроме того, будет запрещено двигаться транспортным средствам по скверу имени Кирова и примыкающим к нему улицам — Сухэ-Батора, Польских Повстанцев, Рабочей и так далее.

«Движение для всех видов транспорта будет открываться по факту прохождения торжественной колонны, при этом участок по улице Декабрьских Событий от улицы Карла Маркса до Нижней Набережной, по Нижней Набережной до Ленина и сквер Кирова будут закрыты до окончания праздничного салюта. Так же на время салюта будет полностью ограничено дорожное движение по Глазковскому мосту», — говорится в сообщении пресс-службы.

Для исключения возникновения транспортных заторов, а также для объезда мест проведения мероприятия объезд будет организован по улицам Марата, Канадзавы, Чкалова, бульвару Гагарина и Карла Маркса.

Для жителей города и гостей, желающих посетить данные праздничные мероприятия, будет организована дополнительная парковка у ТЦ «Фортуна».

Госавтоинспекция Иркутска призывает граждан воздержаться от въезда в центральную часть города на автомобильном транспорте.