Митинг завода им. Дзержинского согласован

Напомним, решение о проведении митинга было принято на заседании председателей цеховых комитетов завода им. Дзержинского.

По словам председателя первичной организации «Дзержинец» Рима Галимзянова, предполагаемое место проведения митинга — заводская площадь. По итогам митинга профсоюз намерен составить обращение от работников завода губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

«Наше требование простое: дайте работать заводу. Все эти междоусобицы нарушают рабочий процесс. А если как в среду (19 апреля), к нам с утра приходят с обысками человек десять и проводят мероприятия до самого вечера, какая тут может быть работа? Вы расследовать-то расследуйте, но зачем “закрывать” руководителей?» — высказывает свою позицию председатель профкома Рим Галимзянов.

Отметим, в среду, 19 апреля, на заводе им. Дзержинского были проведены обыски. Вечером того же дня были задержаны заместитель директора ЗиД Александр Сентябов, юрист завода Анастасия Пятунина и бывший директор ООО «Финанс-Консалтинг» Дмитрий Путков. 19 апреля в арбитражном суде Пермского края как раз проходило решающее заседание о возврате заводу средств от продажи стадиона «Дзержинец».

В релизе пресс-службы ЗиД действия правоохранительных органов трактуются однозначно:

«Для того, чтобы представители ЗиДа были более сговорчивыми в оценке имущества, в день заседания началась силовая акция».