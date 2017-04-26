На Южном Урале прокуратура требует закрыть аварийную школу
В Челябинской области прокуратура обратилась в суд с требованием приостановить работу школы
В Челябинской области прокуратура обратилась в суд с требованием приостановить работу школы
Об этом Накануне.RU сообщили в
В 2009 году в учебном классе произошло обрушение перекрытия между подвалом и первым этажом здания, образовалась просадка части несущей стены на лестничной площадке.
Согласно заключению комплексного
В настоящей момент в учреждении учатся более 300 детей и трудится 46 работников.
«Администрация района и управление образования не принимают мер для ремонта, что создает возможность обрушения здания и опасность для жизни и здоровья обучающихся и иных лиц. Прокуратура района обратилась в Верхнеуральский районный суд с исковым заявлением о приостановлении эксплуатации здания Петропавловской средней общеобразовательной школы для осуществления образовательной деятельности до устранения выявленных нарушений», — сообщили в прокуратуре.