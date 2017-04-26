Омск оказался популярным у иностранных туристов

По данным сервиса, Омск находится на третьем месте по популярности у прибывающих из-за рубежа туристов.

В тройке лидеров также оказались Москва и Санкт-Петербург, а за Омском следует Новосибирск, что является традиционным для данного рейтинга, сообщает пресс-служба поисковика.

Отметим, Омск и раньше попадал в рейтинги популярности у туристов — в прошлом году город оказался на шестом месте по России, исходя из объемов бронирования авиабилетов, а также на шестом месте по Сибири, исходя из бронирования отелей.