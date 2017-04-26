Омск оказался популярным у иностранных туристов
Поисковик для туристов Kayak проанализировал запросы и определил города, которые будут популярны у иностранцев грядущим летом.
Поисковик для туристов Kayak проанализировал запросы и определил города, которые будут популярны у иностранцев грядущим летом.
По данным сервиса, Омск находится на третьем месте по популярности у прибывающих
В тройке лидеров также оказались Москва и
Отметим, Омск и раньше попадал в рейтинги популярности у туристов — в прошлом году город оказался на шестом месте по России, исходя из объемов бронирования авиабилетов, а также на шестом месте по Сибири, исходя из бронирования отелей.