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14:31 (мск), источник: СуперОмск

Омск оказался популярным у иностранных туристов

Поисковик для туристов Kayak проанализировал запросы и определил города, которые будут популярны у иностранцев грядущим летом.

По данным сервиса, Омск находится на третьем месте по популярности у прибывающих из-за рубежа туристов.

В тройке лидеров также оказались Москва и Санкт-Петербург, а за Омском следует Новосибирск, что является традиционным для данного рейтинга, сообщает пресс-служба поисковика.

Отметим, Омск и раньше попадал в рейтинги популярности у туристов — в прошлом году город оказался на шестом месте по России, исходя из объемов бронирования авиабилетов, а также на шестом месте по Сибири, исходя из бронирования отелей.

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