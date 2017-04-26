В день Победы 9 мая в Самаре пройдет парад и выступит «Хор Турецкого»
В Самарской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Самарской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Каждый сможет принять участие в церемониях возложении цветов к Вечному огню, которые состоятся на площади Славы 5 мая в 11.00 и 14.00. Главная церемония возложения состоится 8 мая в 11.00. Перед началом мероприятия будут раздавать георгиевские ленточки.
Около Вечного огня, начиная с 5 мая, без перерыва на экране будут демонстрироваться фамилии жителей Куйбышевской области, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.
8 мая в 18.00 на площади имени В. В. Куйбышева начнется концертная программа «Мы Великой Победы песни будем петь вместе!» с участием
9 мая в 10.00 на площади имени В. В. Куйбышева пройдет Военный Парад.
Пропуск на него, как и в прошлые годы
Каждый может стать участником парада, взяв в руки фотографию ветерана войны, родственника, погибшего при исполнении служебного долга и вместе с ней встать в строй Бессмертного полка. Помощь в изготовлении фотографий могут оказать в администрациях районов города Самары.
Сбор участников шествия до 10.15 на улице Молодогвардейской в границах улиц Некрасовской и Ленинградской. Многотысячная колонна Бессмертного полка пройдет по площади имени В. В. Куйбышева.
После прохождения по площади 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и
Жители и гости города могут прийти на улицу Молодогвардейская в границах улиц Вилоновская и Полевая, чтобы увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и Бессмертного полка.
В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты. Сразу после парада на площади начнет свою работу выставка военной техники, будут работать полевые кухни.
Прямая трансляция военного парада с площади имени В. В. Куйбышева будет осуществляться на экран, установленный на площади Славы.
Также 9 мая в Тольятти в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова в 13.00 состоится торжественное мероприятие с организацией показательных выступлений пилотажной группы «Русь».
Завершением всех праздничных мероприятий станет концерт российских и областных мастеров искусств «Мы едины в Победном строю», который пройдет на площади имени Куйбышева в 18.00. Завершится концерт большим фейерверком.
Доступ на площадь свободный и будет ограничиваться сотрудниками полиции после её фактического наполнения. Для удобства зрителей на площади сохранятся трибуны, акустика и видеоэкраны.
Полная программа основных событий к 9 мая размещена на сайте правительства Самарской области.