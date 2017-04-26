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14:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Бросивший курить девятилетний индонезиец похудел и взялся за учебу

Девятилетний индонезиец Алди Ризал (Aldi Rizal), который бросил курить, похудел и сосредоточился на своих занятиях в школе, пишет в среду, 26 апреля, Daily Mail. Теперь мальчик питается фруктами и овощами, успешно занимается в четвертом классе учебного заведения.

Когда Ризалу исполнилось четыре года, правительство страны организовало для него реабилитацию, по результатом которой ребенок бросил вредную привычку. Однако он заменил свое пристрастие к сигаретам на потребление пищи и начал страдать от лишнего веса. Родители мальчика обратились к диетологу, который составил для ребенка полноценный диетический рацион питания.

Ризал приобрел популярность в сети в 2010 году, когда снимки полного двухлетнего мальчика с сигаретой во рту загрузили в интернет. Житель одной из деревень на острове Суматра мог выкурить до 40 штук в день, пока катался на своем трехколесном велосипеде.

В апреле 2015 года стало известно о другом индонезийце Дихане Авалидане (Dihan Awalidan), который сократил количество выкуриваемых сигарет до 16 в день. Мальчик приобрел вредную привычку в трехлетнем возрасте. Его родители рассказали, что тогда ребенок мог выкуривать по три пачки (60 сигарет) за сутки.

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