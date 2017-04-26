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14:50 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Улица Советская в Волгограде станет двусторонней на всем протяжении

Улица Советская в Волгограде станет двусторонней на всем протяжении.

На улице Советской в центре Волгограда меняют схему дорожного движения. Дорога здесь станет двусторонней на всем ее протяжении, сообщает ВДТВ пресс-служба администрации Волгограда.

С 22 мая улица Советская от улицы 7-й Гвардейской до улицы Краснознаменской будет дублировать проспект Ленина в центре города. Вскоре на данном участке улицы Советской начнутся работы по установке соответствующих дорожных знаков и нанесению разметки.

Вместе с проспектом Ленина улица Советская является дублером Набережной им. 62 Армии. Специалисты полагают, что изменение схемы движения на улице Советской также снизит транспортную нагрузку на центральную Набережную Волгограда. Известно, что на набережной в 2017 году в планах восстановление дорожного покрытия.

Также 2017 году запланировано комплексное обновление на таких ключевых для города улицах, как Краснознаменская, Ленкоранская, 39-й Гвардейской, 3-я продольная магистраль от улицы Менделеева до улицы Неждановой, 2-я продольная магистраль от улицы Менделеева до выхода на проспект Ленина в Тракторозаводском районе.

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