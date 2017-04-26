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15:49 (мск), источник: Volga News

В регионе пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Победы

8 и 9 мая в Самарской области пройдут торжественно-праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: РИА "Новости"

В Самаре каждый сможет принять участие в церемониях возложения цветов к Вечному огню, которые состоятся на площади Славы 5 мая в 11:00 и 14:00. Главная церемония возложения состоится 8 мая в 11%00. Перед началом мероприятия будут раздаваться георгиевские ленточки.

Около Вечного огня, начиная с 5 мая, без перерыва на экране будут демонстрироваться фамилии жителей Куйбышевской области, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.

8 мая в 18:00 на площади имени В. В. Куйбышева начнется концертная программа «Мы Великой Победы песни будем петь вместе!» с участием арт-группы «Хор Турецкого», которая прилетит в Самару сразу после концерта, посвященного великой Победе над фашизмом в Берлине. На следующей день эта программа, которая адресована как молодежной аудитории, так и людям старшего поколения, будет показываться в Москве.

9 мая в 10:00 на площади имени В. В. Куйбышева пройдет военный парад. Пропуск на него, как и в прошлые годы, из-за соображений безопасности будет осуществляться по пригласительным, которые распространяются через районные советы ветеранов, школы (для победителей конкурса «Письмо Победы»), профсоюзные комитеты, общественные организации ветеранов, инвалидов, молодежные организации и военно-патриотические клубы и т. д. Через соцслужбы пригласят воспитанников детских домов и многодетные семьи.

Каждый может стать участником парада, взяв в руки фотографию ветерана войны, родственника, погибшего при исполнении служебного долга и вместе с ней встать в строй «Бессмертного полка». Помощь в изготовлении фотографий могут оказать в администрациях районов города Самары.

Сбор участников шествия до 10:15 на ул. Молодогвардейской в границах ул. Некрасовской и ул. Ленинградской. Многотысячная колонна «Бессмертного полка» пройдет по площади имени В. В. Куйбышева, где 76 лет назад прошел исторический военный парад, положивший начало победы в кровопролитной войне.

После прохождения по площади 27 парадных воинских расчетов и 67 единиц военной и военно-исторической техники, военно-патриотические клубы и «Бессмертный полк» пройдут по ул. Молодогвардейской до ул. Полевой.

На ул. Молодогвардейской в границах ул. Вилоновская и ул. Полевая жители и гости города смогут увидеть прохождение парадных расчетов, военной техники и «Бессмертного полка».

В небе над городом пролетят боевые самолеты и вертолеты. Сразу после парада на площади начнет свою работу выставка военной техники, будут работать полевые кухни.

Прямая трансляция военного парада с площади имени В. В. Куйбышева будет осуществляться на экран, установленный на площади Славы.

В Тольятти 9 мая в 13:00 в парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова состоится торжественное мероприятие с показательными выступлениями пилотажной группы «Русь».

Финалом всех мероприятий станет праздничный концерт «Мы едины в Победном строю», который начнется на площади имени В. В. Куйбышева в 18:00 и завершится фейерверком.

Доступ на площадь свободный и будет ограничиваться сотрудниками полиции после ее фактического наполнения. Для удобства зрителей на площади сохранятся трибуны, акустика и видеоэкраны.

Полная программа основных событий к 9 мая размещена на сайте правительства Самарской области в разделе «72-я годовщина Победы».

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