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15:18 (мск), источник: РИА Новости

«Самому завидному холостяку в мире» завели аккаунт в Tinder

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Последнему самцу северного белого носорога по кличке Судан завели аккаунт в популярном приложении для знакомств Tinder, сообщает «Би-би-си».

Источник: Reuters

В профиле Судана, которого еще называют «самым завидным холостяком в мире», указаны возраст — 43 года, рост — 180 сантиметров, вес — две тонны, увлечения — жевать траву и валяться в грязи. Обитает «холостяк» в заповеднике в Кении.

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Выбор у животного невелик — в мире живут только две самки его вида. Однако даже с ними он не в состоянии спариться, потому что для начала самец должен победить самку в бою, а Судан уже слишком стар.

Помочь сохранить вид поможет только искусственное оплодотворение — весьма дорогостоящая процедура. Акция с аккаунтом в Tinder призвана помочь распространить информацию о носороге и быстрее собрать деньги.

В приложении зарегистрированы более 140 миллионов пользователей. Если носорог им «понравится», то они увидят реквизиты для пожертвования.

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