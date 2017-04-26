«Самому завидному холостяку в мире» завели аккаунт в Tinder

В профиле Судана, которого еще называют «самым завидным холостяком в мире», указаны возраст — 43 года, рост — 180 сантиметров, вес — две тонны, увлечения — жевать траву и валяться в грязи. Обитает «холостяк» в заповеднике в Кении.

Выбор у животного невелик — в мире живут только две самки его вида. Однако даже с ними он не в состоянии спариться, потому что для начала самец должен победить самку в бою, а Судан уже слишком стар.

Помочь сохранить вид поможет только искусственное оплодотворение — весьма дорогостоящая процедура. Акция с аккаунтом в Tinder призвана помочь распространить информацию о носороге и быстрее собрать деньги.

В приложении зарегистрированы более 140 миллионов пользователей. Если носорог им «понравится», то они увидят реквизиты для пожертвования.