В казанском музее Боратынского почтят память Евгения Евтушенко

Произведения и песни на его стихи прозвучат в исполнении казанских поэтов, артистов и бардов. Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» один из организаторов вечера, планируется участие Эдуарда Трескина, Галины Свинцовой, Алексея Остудина, Юрия Щербакова, Фарита Губаева, Нури Бурнаша, Айрата Бик-Булатова, Сергея Бальцера, Елены Юдиной, Олеси Балтусовой, Рустема Сабирова, Михаила Соколова и других.

Ожидается также показ фильма о жизни Евгения Евтушенко.