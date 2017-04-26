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17:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

В казанском музее Боратынского почтят память Евгения Евтушенко

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). 27 апреля в музее Е. А. Боратынского в Казани пройдет вечер памяти выдающегося русского поэта Евгения Евтушенко.

Источник: ИА Татар-информ

Произведения и песни на его стихи прозвучат в исполнении казанских поэтов, артистов и бардов. Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» один из организаторов вечера, планируется участие Эдуарда Трескина, Галины Свинцовой, Алексея Остудина, Юрия Щербакова, Фарита Губаева, Нури Бурнаша, Айрата Бик-Булатова, Сергея Бальцера, Елены Юдиной, Олеси Балтусовой, Рустема Сабирова, Михаила Соколова и других.

Ожидается также показ фильма о жизни Евгения Евтушенко.

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