В казанском музее Боратынского почтят память Евгения Евтушенко
(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). 27 апреля в музее Е. А. Боратынского в Казани пройдет вечер памяти выдающегося русского поэта Евгения Евтушенко.
(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). 27 апреля в музее Е. А. Боратынского в Казани пройдет вечер памяти выдающегося русского поэта Евгения Евтушенко.
Произведения и песни на его стихи прозвучат в исполнении казанских поэтов, артистов и бардов. Как рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» один из организаторов вечера, планируется участие Эдуарда Трескина, Галины Свинцовой, Алексея Остудина, Юрия Щербакова, Фарита Губаева, Нури Бурнаша, Айрата
Ожидается также показ фильма о жизни Евгения Евтушенко.