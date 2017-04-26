Единый экзамен может быть введен к 2020 году

Об этом рассказал начальник управления высшего образования Минобразования Сергей Касперович. Рассматриваются возможности появления единого экзамена к 2020 году, — отметил он.

Тем не менее, по словам Сергея Касперовича, это не будет означать полный уход от формы централизованного тестирования. Данная форма, доказавшая свою эффективность и объективность, будет использоваться и в дальнейшем.