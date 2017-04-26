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15:16 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Единый экзамен может быть введен к 2020 году

Возможность введения единого экзамена, который объединил бы для абитуриента школьное выпускное и вступительное испытания в вуз, находится в стадии обсуждения.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом рассказал начальник управления высшего образования Минобразования Сергей Касперович. Рассматриваются возможности появления единого экзамена к 2020 году, — отметил он.

Тем не менее, по словам Сергея Касперовича, это не будет означать полный уход от формы централизованного тестирования. Данная форма, доказавшая свою эффективность и объективность, будет использоваться и в дальнейшем.

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