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16:54 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Массовый флешмоб организуют в центре Ростова в День Победы

Массовый флешмоб планируется организовать в центре донской столицы в День Победы.

Согласно информации из официальных источников, 9 мая на Театральной площади будет организована танцевальная композиция.

Присоединиться к подготовке этого флешмоба, который состоится прохождением «Бессмертного Полка», приглашают всех желающих. Для этого необходимо заполнить форму волонтера.

Набор участников проводится до 1 мая.

Репетиции флешмоба пройдут 3, 5 и 7 мая, на Театральной площади. Его участникам потребуются красные майки.

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