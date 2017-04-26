Массовый флешмоб организуют в центре Ростова в День Победы

Согласно информации из официальных источников, 9 мая на Театральной площади будет организована танцевальная композиция.

Присоединиться к подготовке этого флешмоба, который состоится прохождением «Бессмертного Полка», приглашают всех желающих. Для этого необходимо заполнить форму волонтера.

Набор участников проводится до 1 мая.

Репетиции флешмоба пройдут 3, 5 и 7 мая, на Театральной площади. Его участникам потребуются красные майки.