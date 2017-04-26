9 мая в центре будет закрыто движение транспорта

В Перми 9 мая для проведения концерта на городской эспланаде будет с 09:00 до 14:00 закроют движение по улице:

— ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Крисанова, с приостановкой движения по ул. Попова на период прохождения военной техники и «Бессмертного полка».



С 14:00 до 23:00 перекроют движение по:

— ул. Ленина от ул. Попова до ул. Крисанова (без остановки движения по ул. Попова и ул. Крисанова).



С 09:00 до 23:00 закроют:

— ул. Борчанинова от ул. Екатерининская до ул. Петропавловская (без остановки движения по ул. Екатерининская, ул. Пермская, ул. Петропавловская).



Кроме того, с 22:30 до 00:40 для проведения фейерверка будет приостановлено движение транспорта по следующим улицам:

— ул. Чернышевского от ул. 25 октября до ул. Героев Хасана;

— ул. Героев Хасана от ул. Юрия Смирнова до ул. Чкалова;

— ул. Павла Соловьева от Компроса до ул. Героев Хасана;

— ул. Коминтерна от Компроса до ул. Героев Хасана;

— ул. Белинского от Компроса до ул. 25 октября;

— ул. Сибирская от площади Карла Маркса до ул. 1-ая Красноармейская;

— ул. Героев Хасана от ул. Белинского до ул. Чкалова;

— ул. Павла Соловьева от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана;

— Компрос (четная и нечетная стороны) от ул. Белинского до ул. Чкалова.



Также с 05:00 до 14:00 перекроют центральные улицы, примыкающие в Октябрьской площади.

