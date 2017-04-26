9 мая в центре будет закрыто движение транспорта
На время проведения концерта перекроют улицы Ленина, Борчанинова. Вечером будет закрыто движение еще по девяти улицам.
На время проведения концерта перекроют улицы Ленина, Борчанинова. Вечером будет закрыто движение еще по девяти улицам.
В Перми 9 мая для проведения концерта на городской эспланаде будет с 09:00 до 14:00 закроют движение по улице:
— ул. Ленина от ул. Куйбышева до ул. Крисанова, с приостановкой движения по ул. Попова на период прохождения военной техники и «Бессмертного полка».
С 14:00 до 23:00 перекроют движение по:
— ул. Ленина от ул. Попова до ул. Крисанова (без остановки движения по ул. Попова и ул. Крисанова).
С 09:00 до 23:00 закроют:
— ул. Борчанинова от ул. Екатерининская до ул. Петропавловская (без остановки движения по ул. Екатерининская, ул. Пермская, ул. Петропавловская).
Кроме того, с 22:30 до 00:40 для проведения фейерверка будет приостановлено движение транспорта по следующим улицам:
— ул. Чернышевского от ул. 25 октября до ул. Героев Хасана;
— ул. Героев Хасана от ул. Юрия Смирнова до ул. Чкалова;
— ул. Павла Соловьева от Компроса до ул. Героев Хасана;
— ул. Коминтерна от Компроса до ул. Героев Хасана;
— ул. Белинского от Компроса до ул. 25 октября;
— ул. Сибирская от площади Карла Маркса до ул. 1-ая Красноармейская;
— ул. Героев Хасана от ул. Белинского до ул. Чкалова;
— ул. Павла Соловьева от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана;
— Компрос (четная и нечетная стороны) от ул. Белинского до ул. Чкалова.
Также с 05:00 до 14:00 перекроют центральные улицы, примыкающие в Октябрьской площади.