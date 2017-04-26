Парки Краснодара продезинфицируют от клещей
В Краснодаре подходит к концу обработка городских парков от клещей. Остались только две зеленые зоны — «Городской сад» и парк 30-летия Победы. Там работы проведут 27 и 29 апреля соответственно.
В Краснодаре подходит к концу обработка городских парков от клещей. Остались только две зеленые зоны — «Городской сад» и парк 30-летия Победы. Там работы проведут 27 и 29 апреля соответственно.
На время проведения санитарной обработки посещать эти тихие уголки не рекомендуется. В местах распыления препаратов выставят предупреждающие знаки, там же будут дежурить сотрудники парков. Но с вечера эти зеленые зоны можно посещать в обычном режиме.
От кровососущих уже очистили парк «Солнечный остров», Чистяковскую рощу, городской сад «Старая Кубань». До конца мая также проведут обработку водоемов от комаров, сообщили ГТРК «Кубань» в