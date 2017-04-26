Парки Краснодара продезинфицируют от клещей

На время проведения санитарной обработки посещать эти тихие уголки не рекомендуется. В местах распыления препаратов выставят предупреждающие знаки, там же будут дежурить сотрудники парков. Но с вечера эти зеленые зоны можно посещать в обычном режиме.

От кровососущих уже очистили парк «Солнечный остров», Чистяковскую рощу, городской сад «Старая Кубань». До конца мая также проведут обработку водоемов от комаров, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.