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15:49 (мск), источник: ЮГА.ру

Первомайские праздники на Кубани ожидаются без осадков

В большинстве районов Краснодарского края первые майские праздники пройдут без осадков.

По предварительному прогнозу, 1 и 2 мая на большей территории региона будет тепло и без осадков, за исключением предгорных и горных районов региона, где днем и вечером прогнозируют дожди с грозами. Однако 8 и 9 мая дожди ожидаются уже на всей территории края. Об этом порталу Юга.ру сообщили в Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии.

«В первой декаде месяца дневные температуры ожидаются высокие, около +20 °С. К концу декады температуры уже ожидаются до +25 °С. Ночные температуры прогнозируются порядка +3 °С…+8 °С», — сообщили в гидрометцентре.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году россияне будут меньше отдыхать на первомайские праздники. Выходных на Первомай будет три — 29, 30 апреля и 1 мая. В последние несколько лет первые майские выходные были длиннее, потому что россияне не работали и 2 мая. Следующими праздничными днями в этом году станут 6, 7, 8 и 9 мая. 8 мая стал нерабочим днем в связи с переносом на эту дату выходного дня с 7 января.

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