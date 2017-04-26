Первомайские праздники на Кубани ожидаются без осадков

По предварительному прогнозу, 1 и 2 мая на большей территории региона будет тепло и без осадков, за исключением предгорных и горных районов региона, где днем и вечером прогнозируют дожди с грозами. Однако 8 и 9 мая дожди ожидаются уже на всей территории края. Об этом порталу Юга.ру сообщили в Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии.

«В первой декаде месяца дневные температуры ожидаются высокие, около +20 °С. К концу декады температуры уже ожидаются до +25 °С. Ночные температуры прогнозируются порядка +3 °С…+8 °С», — сообщили в гидрометцентре.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году россияне будут меньше отдыхать на первомайские праздники. Выходных на Первомай будет три — 29, 30 апреля и 1 мая. В последние несколько лет первые майские выходные были длиннее, потому что россияне не работали и 2 мая. Следующими праздничными днями в этом году станут 6, 7, 8 и 9 мая. 8 мая стал нерабочим днем в связи с переносом на эту дату выходного дня с 7 января.