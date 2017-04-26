Самарским инспекторам ГИБДД вернули ручные радары

Мобильные средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которые запретили использовать в июле прошлого года, вновь возвращаются на самарские дороги. Это стало возможно после модернизации данных приборов. Теперь новое программное обеспечение не позволит удалять данные без санкционированного доступа. Таким образом, недобросовестные сотрудники ДПС не смогут удалять видеозаписи о нарушениях за взятку.

Самарские инспекторы ГИБДД уже начали пользоваться ручными радарами. Соответствующий приказ об этом был подписан 17 марта врио начальника регионального главка полковником полиции Алексеем Гринем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.