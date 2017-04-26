Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Скончался бывший вице-премьер правительства России
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Кобзон находится под круглосуточным наблюдением врачей – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
22Цвет нации
16:31 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарским инспекторам ГИБДД вернули ручные радары

Устройства модернизировали и защитили от несанкционированного удаления видеозаписей.

Мобильные средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД, которые запретили использовать в июле прошлого года, вновь возвращаются на самарские дороги. Это стало возможно после модернизации данных приборов. Теперь новое программное обеспечение не позволит удалять данные без санкционированного доступа. Таким образом, недобросовестные сотрудники ДПС не смогут удалять видеозаписи о нарушениях за взятку.

Самарские инспекторы ГИБДД уже начали пользоваться ручными радарами. Соответствующий приказ об этом был подписан 17 марта врио начальника регионального главка полковником полиции Алексеем Гринем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Самаре с площади Чапаева уберут Чапаева
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Бурятии
Путин потребовал не нарушать права граждан при сносе пятиэтажек
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Пять человек ранены в Стамбуле при взрыве в микроавтобусе
В Париже полицейские вышли на «марш гнева»
Спорт
В Сочи — гулять. Гид по Гран-при России Формулы-1 Что смотреть, кого слушать и где погулять в Сочи в дни Гран-при России Формулы-1 - гид для болельщиков
Авто
Во Франции нашли брошенный автосалон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе Певица выразила отношение к грядущему байопику в своем инстаграме
Недвижимость
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
В Симферополе построят комплекс небоскребов «#КрымНаш»
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь