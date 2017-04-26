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16:32 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре улицу Самарскую отмыли с шампунем

Если шампунь хорошо себя зарекомендует, горвласти рассмотрят вопрос закупки этого средства в больших объемах.

26 апреля представители коммунальных служб начали эксперимент по помывке улиц города шампунем, сообщает 63.ru.

Испытания провели на улице Самарской.

Дорогу обработали моющим средством, и через 20 минут смыли водой.

Если шампунь хорошо себя зарекомендует, горвласти рассмотрят вопрос закупки этого средства в больших объемах.

— Это средство разработано по заказу властей региона. Перед нами стояла задача сделать аналог импортного шампуня, который используют в Москве. От нас требовали за счет новых технологий минимизировать воздействие на окружающую среду и кардинально снизить его стоимость. В отличие от других российских шампуней мы не используем красители, отдушки, наше средство разлагается в течение полусуток после нанесения. Его даже можно не смывать, — пояснил руководитель компании-разработчика химического средства Виталий Сахабиев.

В случае удачного эксперимента этот шампунь будут использовать практически на всех улицах города. Пока же городские магистрали готовят для мытья обычной водой.

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