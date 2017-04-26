Мальчики в Челябинской области рождаются чаще девочек

Мальчиков в Челябинской области в первые три месяца 2017 года родилось на 234 больше, чем девочек, а в целом рождаемость в это время сократилась более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают в региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

В первом квартале 2017 года на свет появились 9 698 детей, в том числе 95 двоен. Для более чем 4 тысяч жительниц Южного Урала роды стали вторыми, а 490 женщин стали матерями в четвёртый и более раз. Средний возраст рожениц — 29 лет.

«На реализацию приоритетного направления национального проекта “Здоровье” — “Родовый сертификат” в 2016 году направлено 98,9 млн рублей. Родовый сертификат выдается беременной женщине, состоящей на учете по беременности, начиная с 30 недель при одноплодной беременности и с 28 недель при многоплодной беременности», — отмечают в Челябинским региональным отделении Фонда.