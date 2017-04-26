Медведев гонял по Омску на бронированном Mercedes, оборудованном как для Джеймса Бонда

Очередной визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Омск бурно обсуждался местной и федеральной прессой и вновь создал громкие информационные поводы. Как выяснилось, премьер предпочитает хорошо оборудованные броневики, в которых немало секретных опций, напоминающих оснащение автомобилей агента 007 Джеймса Бонда.
Напомним, вчера, 25 апреля 2017 года, премьер провел в городе совещание по ремонту дорог и принял участие в партийном форуме «Единой России».
Совещание прошло быстро, но жестко. После чего Медведев за рулем своего бронированного Mercedes-Benz GL проехался по Омску и прокатил с ветерком губернатора Омской области Виктора Назарова, эффектно подъехав к зданию Концертного зала, где его уже ждали участники форума и представители СМИ.
Собравшаяся толпа журналистов получила редкие и эффектные кадры, на которых председатель правительства России тестирует российские дороги на немецком автомобиле.
Интересно, что за несколько минут до подъезда колонны, сотрудники ФСО провели на площадке перед зданием Концертного зала небольшую «зачистку», попросив значительную часть провинциальных корреспондентов отойти за угол, чтобы не мешать.
Но некоторым счастливчикам все-таки удалось заснять эффектное прибытие премьера на форум. Причем, как выяснилось, с крыши пафосного омского здания премьера прикрывали снайперы.
Любопытно, что два года назад, летом 2015 года во время предыдущего визита Дмитрия Медведева в Омск, он также ездил по нашему городу на автомобиле Mercedes-Benz GL, однако тогда на машине были совсем другие номера — У 358 РУ 197 RUS. Тогда как во время нынешнего визита на черном «Мерседесе» этой же марки был госномер: Т 864 РК 177 RUS.
Интересно, информационные поводы, вызванные приездом премьера, были те же, что и два года назад: ремонт дорог, тест-драйв плохих омских трасс на бронированном «Мерседесе», плюс снайперы на крышах зданий.
Кстати, по данным довольно информированного украинского издания DELFI.ua, в поездках российский премьер всегда передвигается на эксклюзивных немецких бронированных автомобилях, способных выдержать даже атаку гранатомета. Разумеется, точная информация о конструкции таких авто засекречена, однако известно, что такие автомобили собираются по спецзаказу.
Как правило, автомобили первых лиц государства оборудованы самыми современными опциями и системами связи. По некоторым данным, в них даже может быть баллоном с запасом воздуха на несколько минут, позволяющий выдержать газовую атаку и обеспечивающий выезд из опасной зоны.
Кроме того, украинские эксперты таже считают, что в авто российского премьера могут быть скрытые бойницы для ответного ведения огня и отсеки для хранения оружия, а также специальные ветровые стекла с пиропатронами, которые можно использовать в качестве аварийного выхода.
К счастью, все это оборудование, так любимое агентами спецслужб разных стран и американскими кинорежиссерами Медведеву в Омске не пригодилось, и в назначенный час премьер загнал свой Mercedes на борт грузового самолета и улетел на ТУ-214 авиакомпании «Россия».