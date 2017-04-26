Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Разъярённые кабаны растерзали трёх боевиков ИГИЛ - СМИ
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Кобзон находится под круглосуточным наблюдением врачей – СМИ
Тимати госпитализирован в Москве: охрана у палаты
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Лолита Милявская требует извинений от Первого канала - СМИ
СМИ: Тарасова высказалась о ценах в школе Плющенко
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15:37 (мск), источник: Om1.ru

Медведев гонял по Омску на бронированном Mercedes, оборудованном как для Джеймса Бонда

За рулем черного немецкого внедорожника он проехался по плохим российским дорогам, попеняв местным чиновникам на некачественный ремонт. За передвижением второго лица государства улицам пыльного сибирского городка внимательно наблюдали журналисты и снайперы.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Очередной визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Омск бурно обсуждался местной и федеральной прессой и вновь создал громкие информационные поводы. Как выяснилось, премьер предпочитает хорошо оборудованные броневики, в которых немало секретных опций, напоминающих оснащение автомобилей агента 007 Джеймса Бонда.

Напомним, вчера, 25 апреля 2017 года, премьер провел в городе совещание по ремонту дорог и принял участие в партийном форуме «Единой России».

Совещание прошло быстро, но жестко. После чего Медведев за рулем своего бронированного Mercedes-Benz GL проехался по Омску и прокатил с ветерком губернатора Омской области Виктора Назарова, эффектно подъехав к зданию Концертного зала, где его уже ждали участники форума и представители СМИ.

Собравшаяся толпа журналистов получила редкие и эффектные кадры, на которых председатель правительства России тестирует российские дороги на немецком автомобиле.

Интересно, что за несколько минут до подъезда колонны, сотрудники ФСО провели на площадке перед зданием Концертного зала небольшую «зачистку», попросив значительную часть провинциальных корреспондентов отойти за угол, чтобы не мешать.

Но некоторым счастливчикам все-таки удалось заснять эффектное прибытие премьера на форум. Причем, как выяснилось, с крыши пафосного омского здания премьера прикрывали снайперы.

Любопытно, что два года назад, летом 2015 года во время предыдущего визита Дмитрия Медведева в Омск, он также ездил по нашему городу на автомобиле Mercedes-Benz GL, однако тогда на машине были совсем другие номера — У 358 РУ 197 RUS. Тогда как во время нынешнего визита на черном «Мерседесе» этой же марки был госномер: Т 864 РК 177 RUS.

Интересно, информационные поводы, вызванные приездом премьера, были те же, что и два года назад: ремонт дорог, тест-драйв плохих омских трасс на бронированном «Мерседесе», плюс снайперы на крышах зданий.

Кстати, по данным довольно информированного украинского издания DELFI.ua, в поездках российский премьер всегда передвигается на эксклюзивных немецких бронированных автомобилях, способных выдержать даже атаку гранатомета. Разумеется, точная информация о конструкции таких авто засекречена, однако известно, что такие автомобили собираются по спецзаказу.

Как правило, автомобили первых лиц государства оборудованы самыми современными опциями и системами связи. По некоторым данным, в них даже может быть баллоном с запасом воздуха на несколько минут, позволяющий выдержать газовую атаку и обеспечивающий выезд из опасной зоны.

Кроме того, украинские эксперты таже считают, что в авто российского премьера могут быть скрытые бойницы для ответного ведения огня и отсеки для хранения оружия, а также специальные ветровые стекла с пиропатронами, которые можно использовать в качестве аварийного выхода.

К счастью, все это оборудование, так любимое агентами спецслужб разных стран и американскими кинорежиссерами Медведеву в Омске не пригодилось, и в назначенный час премьер загнал свой Mercedes на борт грузового самолета и улетел на ТУ-214 авиакомпании «Россия».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев гонял по Омску на бронированном Mercedes, оборудованном как для Джеймса Бонда - ФОТО
Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева
Истребитель-перехватчик МиГ-31 упал в Бурятии
Путин потребовал не нарушать права граждан при сносе пятиэтажек
Стали известны сроки выпуска купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Степашин рассказал о приказе Ельцина снести мавзолей Ленина
Россияне счастливы как никогда — опрос
На молокозаводе в Якутии произошел взрыв, есть жертвы
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
Во Франции нашли брошенный салон Lada В соцсети Facebook опубликованы снимки, сделанные на территории заброшенного автосалона Garage Gilbert Lada на востоке Франции
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Ума Турман, Ричард Гир и другие звезды на кинофестивале Де Ниро 20 апреля в Нью-Йорке стартовал фестиваль Tribeca, который традиционно привлек кинозвезд мирового уровня
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
42-летняя Алла Довлатова удивила фигурой после четвертых родов Поклонники восхитились стройной фигурой радиоведущей спустя всего десять дней после рождения дочки.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь