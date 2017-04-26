Медведев гонял по Омску на бронированном Mercedes, оборудованном как для Джеймса Бонда

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Очередной визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Омск бурно обсуждался местной и федеральной прессой и вновь создал громкие информационные поводы. Как выяснилось, премьер предпочитает хорошо оборудованные броневики, в которых немало секретных опций, напоминающих оснащение автомобилей агента 007 Джеймса Бонда. Напомним, вчера, 25 апреля 2017 года, премьер провел в городе совещание по ремонту дорог и принял участие в партийном форуме «Единой России». Совещание прошло быстро, но жестко. После чего Медведев за рулем своего бронированного Mercedes-Benz GL проехался по Омску и прокатил с ветерком губернатора Омской области Виктора Назарова, эффектно подъехав к зданию Концертного зала, где его уже ждали участники форума и представители СМИ. Собравшаяся толпа журналистов получила редкие и эффектные кадры, на которых председатель правительства России тестирует российские дороги на немецком автомобиле.

Интересно, что за несколько минут до подъезда колонны, сотрудники ФСО провели на площадке перед зданием Концертного зала небольшую «зачистку», попросив значительную часть провинциальных корреспондентов отойти за угол, чтобы не мешать. Но некоторым счастливчикам все-таки удалось заснять эффектное прибытие премьера на форум. Причем, как выяснилось, с крыши пафосного омского здания премьера прикрывали снайперы. Любопытно, что два года назад, летом 2015 года во время предыдущего визита Дмитрия Медведева в Омск, он также ездил по нашему городу на автомобиле Mercedes-Benz GL, однако тогда на машине были совсем другие номера — У 358 РУ 197 RUS. Тогда как во время нынешнего визита на черном «Мерседесе» этой же марки был госномер: Т 864 РК 177 RUS.