Пароход с сокровищами нацистов нашли у берегов Крыма

— Работая по программе поиска затонувших кораблей в Черном море, мы проводим экспедицию по поиску подводных лодок Л-23 и Д-4. Во время поиска подводной лодки Д-4 в квадрате ее боевого дежурства было обнаружено крупное судно, — рассказал «РГ» руководитель экспедиции Роман Дунаев. — После гидроакустических измерений сопоставили с потерянным в этом районе судном «Харьков» (Boy Federsen), идентификация судна — 95 процентов. Кроме того, по архивным данным в этом районе это судно как раз было атаковано российской авиацией.

В мае будет обширная экспедиция для детального изучения, видеофиксации и съемок фильма об этом судне. Тогда же будет понятно, какой груз находится на борту парохода. После обследования судна специалисты сделают выводы о возможности и целесообразности подъема корабля.

Справка «РГ».

Пароход Boy Federsen — бывший советский пароход «Харьков» Черноморского государственного морского пароходства. Был спущен на воду в 1919 году, в 1941-м при отступлении советских войск был взорван в Николаеве. Немецкие специалисты подняли судно с грунта, отремонтировали и ввели в строй. В августе 1943 года транспортные суда Boy Federsen и Varna следовали в конвое в Черном море в охранении румынских эсминцев Regina Maria и Maresti, минзага Admiral Murgescu, канонерской лодки Dumitrescu и нескольких мелких военных судов. При атаке конвоя советскими самолетами Boy Federsen получил несколько пробоин. На следующий день судно затонуло между Евпаторией и Севастополем.