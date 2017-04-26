Курсант из Подгоренского поучаствует в Параде Победы на Красной площади
Репетиции проходят в Алабино.
Репетиции проходят в Алабино.
Житель поселка Подгоренский 19-летний Николай Воронцов пройдет по Красной площади во время Парада Победы 9 Мая. Парень учится на втором курсе Воронежской
Молодой человек участвует в репетициях Парада Победы с 5 апреля.
— Сын мечтал об этом с первого курса, а тут такая радость — пройдет по Красной площади 9 Мая. Николай сказал, что в Алабино все реконструировано точь в точь, как на Красной площади в Москве. Только они маршируют по шесть часов в день по бетонному покрытию, а в День Победы пройдут по брусчатке, — поделилась Елена Воронцова.
Две последние репетиции пройдут на Красной площади 27 апреля и 6 мая.