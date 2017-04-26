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15:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Курсант из Подгоренского поучаствует в Параде Победы на Красной площади

Репетиции проходят в Алабино.

Житель поселка Подгоренский 19-летний Николай Воронцов пройдет по Красной площади во время Парада Победы 9 Мая. Парень учится на втором курсе Воронежской военно-воздушной академии и участвует в репетициях под Москвой в Алабино, рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» мама Николая Елена Воронцова в среду, 26 апреля.

Молодой человек участвует в репетициях Парада Победы с 5 апреля.

— Сын мечтал об этом с первого курса, а тут такая радость — пройдет по Красной площади 9 Мая. Николай сказал, что в Алабино все реконструировано точь в точь, как на Красной площади в Москве. Только они маршируют по шесть часов в день по бетонному покрытию, а в День Победы пройдут по брусчатке, — поделилась Елена Воронцова.

Две последние репетиции пройдут на Красной площади 27 апреля и 6 мая.

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