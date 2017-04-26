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15:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская администрация в ближайшее время не планирует ремонт лестницы от колокола к храму Иоанна Предтечи

Горадминистрация в ближайшее время не планирует ремонт лестницы от колокола к храму Иоанна Предтечи в Нижнем Новгороде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода» 26 апреля 2017 года. Согласно информации, узкая лестница, ведущая от колокола к храму Иоанна Предтечи в районе Нижегородского кремля, на данный момент находится в муниципальной собственности и является технологической, то есть она не предназначена для общественного пользования. «Лестница необходима для подходов к инженерным сооружениям на склоне, а конкретно к гидрогеологическим скважинам на штольне фуникулерного оврага. В связи с этим ее ремонт в ближайшее время не запланирован», — заявили в учреждении. Также в МКУ рекомендовали пользоваться другими благоустроенными дорожками на склоне.

Напомним, что облправительство намерено разработать проектную документацию по капремонту дорожек и лестниц на откосе Нижегородского кремля в 2017 году.

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