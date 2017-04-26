Нижегородская администрация в ближайшее время не планирует ремонт лестницы от колокола к храму Иоанна Предтечи

Об этом корреспонденту НИА «Нижний Новгород» сообщили в МКУ «Управление городскими сетями наружного освещения и инженерной защиты города Нижнего Новгорода» 26 апреля 2017 года. Согласно информации, узкая лестница, ведущая от колокола к храму Иоанна Предтечи в районе Нижегородского кремля, на данный момент находится в муниципальной собственности и является технологической, то есть она не предназначена для общественного пользования. «Лестница необходима для подходов к инженерным сооружениям на склоне, а конкретно к гидрогеологическим скважинам на штольне фуникулерного оврага. В связи с этим ее ремонт в ближайшее время не запланирован», — заявили в учреждении. Также в МКУ рекомендовали пользоваться другими благоустроенными дорожками на склоне.

Напомним, что облправительство намерено разработать проектную документацию по капремонту дорожек и лестниц на откосе Нижегородского кремля в 2017 году.